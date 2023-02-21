مجلس الأمن السيبراني يهيب بجميع أفراد المجتمع أخذ الحيطة والحذر من هجمات التصيد الإلكتروني

أهاب مجلس الأمن السيبراني بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة وجميع أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني الخبيثة.

وأكد مجلس الأمن السيبراني ضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تأخذ أشكالا مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بهم ووقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.

ونبه المجلس إلى أهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد من صحتها .

وأكد مجلس الأمن السيبراني ضرورة تفعيل منظومة الدفاع السيبراني لدى جميع الجهات والمؤسسات ونشر الوعي بالأمن السيبراني والتصدي لمثل هذه الهجمات بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لمشاركة مثل هذه البيانات باستباقية.

وشدد على أهمية التصدي لمختلف الأنواع من الهجمات السيبرانية من قبل القطاعات الحيوية بالإضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني ورفع وعي الجهات لأي نشاطات إلكترونية مشبوهة قد تضر في بيئاتهم. وأكد مجلس الأمن السيبراني أن الإمارات تنتهج أفضل معايير وممارسات التحول الرقمي الآمن وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتأكيدها أهمية حماية البنى التحتية الرقمية والتي هي أساس التحول الرقمي من خلال منظومة أمن سيبراني فائقة التطور قادرة على تحصين الفضاء الرقمي لدولة الإمارات.

ودعا مجلس الأمن السيبراني جميع أفراد المجتمع إلى الحرص على إنشاء نسخ احتياطية من بيانات الأجهزة باستمرار لاسترجاعها في حال التعرض للاختراق إضافة إلى تجنب فتح الروابط القادمة من مصادر مجهولة مع عدم تحميل ملفات مرسلة من أشخاص مجهولين عبر البريد الإلكتروني فضلا عن استخدم برنامج مكافح للفيروسات والحرص على أن يكون أصليا وغير مقلد مع القيام بتحديثه باستمرار إضافة إلى تحديث نظام التشغيل في الهاتف وجهاز الحاسب الآلي باستمرار فضلا عن تجنب الدخول للمواقع المشبوهة إضافة إلى التأكد من تنزيل البرامج والتطبيقات من مصادرها الرسمية المعتمدة، وتجنب البرامج المقرصنة.