«الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد تطبيق نموذج الاختبار الورقي والإلكتروني لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وبالتنسيق مع ممثلي الميدان التربوي تطبيق نموذج الاختبارات الورقية والإلكترونية لمواد محددة لطلبة الصفوف 3 - 12 بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الحالي.

يأتي قرار اعتماد النموذج في إطار حرص المؤسسة على الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية ولتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطلبة في مسيرتهم التربوية.