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"أبوظبي المهني" يستعرض مشروعات طلابه المبتكرة خلال "آيدكس 2023"

"أبوظبي المهني" يستعرض مشروعات طلابه المبتكرة خلال "آيدكس 2023"
21 فبراير 2023 12:50

 يستعرض معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني 3 مشروعات مبتكرة لطلابه خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023).

وتتمثل المشروعات الثلاثة في مشروع طائرة بدون طيار لمكافحة الحريق، ومشروع متكامل للتصدي للحرائق عن بعد يتكون من مركبة مزودة بنظام رادار لاسلكي وكاميرا رؤية ليلية ونظام متطور لتسلق السلالم ، ومشروع النظام الأوتوماتيكي لغسيل السيارات.

وقال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن المعهد يحرص دائما على المشاركة الفاعلة في "آيدكس ونافدكس"، بهدف ثقل مهارات وقدرات شباب الوطن ومنح الطلبة الفرصة للتعرف على أحدث النظم التي تعرضها الشركات العالمية في المجالات الدفاعية.

وأوضح أن الحدث يوفر منصة للتعريف ببرامجنا الأكاديمية واستقطاب البراعم الإماراتية للالتحاق بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومنها ثانويات التكنولوجيا التطبيقية، حيث يستعرض معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني خلال المعرضين، مختلف البرامج الفنية والمهنية المتميزة التي يطرحها معهد الجزيرة للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي، ومعهد الجاهلي للعلوم والتكنولوجيا في العين، ومعهد بينونة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة الظفرة، ومركز التعليم والتطوير المهني بمنطقة الشهامة في أبوظبي، مؤكداً على أن كافة برامج "أبوظبي المهني" مرتبطة بوظائف المستقبل، كما تنسجم مع الخطط الإستراتيجية للدولة.

وأكد أن المشروعات المبتكرة تعكس الإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها طلبة المعهد في مهارات التفكير الإبداعي، والتصميم العلمي، والتنفيذ المتقن.

 

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المصدر: وام
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