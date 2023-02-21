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68 طفلاً من 17 دولة عربية يشاركون في الدورة الـ 3 من أعمال البرلمان العربي للطفل

68 طفلاً من 17 دولة عربية يشاركون في الدورة الـ 3 من أعمال البرلمان العربي للطفل
21 فبراير 2023 13:15

يشارك 68 طفلاً وطفلة من أعضاء البرلمان العربي للطفل يمثلون 17 دولة عربية في فعاليات الدورة الثالثة من البرلمان التي تنطلق بعد غد الخميس وتستمر 3 أيام.

تبدأ الفعاليات بالحضور لجامعة الشارقة لتدشين برنامج دبلوم البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني تتبعها زيارة لمكتبة جامعة الشارقة ولمختبرات الجامعة المركزية إلى جانب زيارة لأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك ولقاء مع فريق القمر الصناعي (الشارقة سات).

ويخوض الأعضاء في اليوم الذي يليه تجربة عن آلية عقد الجلسة وتمرين على الانتخاب والتحضير لجلستهم على أن تعقد الجلسة الافتتاحية والأولى من أعمال الدورة الثالثة صباح يوم 25 من فبراير الجاري في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ليجري الأطفال خلالها الانتخاب على رئيس البرلمان العربي للطفل ونائبيه وتشكيل اللجان ثم مناقشة موضوعهم العام.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن إمارة الشارقة تسعد باستقبال أطفال العرب بضيافة ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة معالي أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية .. مشيراً إلى أنه وبوصول وفود أطفال العرب ستبدأ أعمال البرلمان ببرنامج تدريبي يهدف إلى رفع مهارات أعضاء وعضوات البرلمان في مجال العمل البرلماني في إطار التعاون مع جامعة الشارقة.

ولفت الباروت إلى أن البرنامج التأهيلي في العمل البرلماني يأتي في سياق تأهيل وتمكين الأعضاء من الأطفال بمختلف المهارات وتطوير قدراتهم تماشيا مع توجهات البرلمان العربي للطفل في سعيه المتواصل لرفع القدرات البحثية والبرلمانية للأطفال وتحقيق أهدافه الواردة في نظامه الأساسي ترسيخاً لنجاح التجربة البرلمانية للأطفال.

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