شرطة أبوظبي تشارك في «تنظيف الشواطئ»

شارك أعضاء من كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي مع 125 طالباً من أكاديمية جيمس الأمريكية في مبادرة «تنظيف الشواطئ.. من أجل مستقبل أكثر استدامة»، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).



وأوضح العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن المشاركة في المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز دور المجتمع في استدامة الأمن والأمان، من خلال إشراك كافة شرائحه في الحفاظ على المكتسبات.



وأشار إلى اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى منتسبيها بصفة خاصة وأفراد المجتمع بشكل عام، في مجال حماية البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي، وبما يتوافق مع أطرها المطبقة في مجال التنمية المستدامة.