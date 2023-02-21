الأربعاء 22 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي تشارك في «تنظيف الشواطئ»

شرطة أبوظبي تشارك في «تنظيف الشواطئ»
21 فبراير 2023 11:35

شارك أعضاء من كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية في شرطة أبوظبي مع 125 طالباً من أكاديمية جيمس الأمريكية في مبادرة «تنظيف الشواطئ.. من أجل مستقبل أكثر استدامة»، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).


وأوضح العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن المشاركة في المبادرة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز دور المجتمع في استدامة الأمن والأمان، من خلال إشراك كافة شرائحه في الحفاظ على المكتسبات.

أخبار ذات صلة
«صدمة مبكرة» للنجوم في «أساتذة البادل»
«نجوم صناع المحتوى الرقمي» الأول من نوعه.. في أبوظبي


وأشار إلى اهتمام القيادة الشرطية بتعزيز مفهوم الاستدامة البيئية لدى منتسبيها بصفة خاصة وأفراد المجتمع بشكل عام، في مجال حماية البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي، وبما يتوافق مع أطرها المطبقة في مجال التنمية المستدامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
أبوظبي
شواطئ أبوظبي
آخر الأخبار
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
الرياضي
فان دايك: لسنا «روبوتات»!
اليوم 15:22
فرنسا: إصابة معلمة بجروح خطيرة بطعنات تلميذ
عربي ودولي
مقتل معلمة بطعنات تلميذ في مدرسة فرنسية
اليوم 15:21
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
الإمارات
رئيس الدولة يستقبل رئيس الصومال
اليوم 15:12
محمد بن راشد يزور معرض «آيدكس»
الإمارات
محمد بن راشد يزور معرض «آيدكس»
اليوم 15:08
«صدمة مبكرة» للنجوم في «أساتذة البادل»
الرياضي
«صدمة مبكرة» للنجوم في «أساتذة البادل»
اليوم 15:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©