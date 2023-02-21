"أبوظبي للغة العربية "يطلق منحة قيمتها 700.000 درهم لدعم دور النشر
"أبوظبي للغة العربية "يطلق منحة قيمتها 700.000 درهم لدعم دور النشر
21 فبراير 2023 10:25
أطلق مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «منحة شراء كتب الأطفال» بقيمة 700 ألف درهم إماراتي، لدعم دور النشر المحلية والارتقاء بمهارات الأطفال في الكتابة، وشملت شراء كتب باللغتين العربية والإنجليزية، من مهرجان العين للكتاب لعام 2022.
وقد نجحت هذه المبادرة في اقتناء 10 آلاف و927 كتاباً بلغت قيمتها الإجمالية 700 ألف درهم إماراتي من جميع دور النشر الـ 50 التي شاركت في نسخة العام الماضي 2022 من المهرجان.
وبلغ عدد عناوين الكتب التي اقتُنيَت من خلال المنحة 500 عنوان، منها 125 عنواناً باللغة الإنجليزية، و375 كتاباً باللغة العربية، ومن المقرَّر أن تُوزَّع جميعها على المؤسّسات المعنية بالطفولة، والجهات الحكومية في الدولة.
وقد اُختيرَت كتب المنحة بناءً على معايير دقيقة منها اشتمالها على القيم المجتمعية، وصدورها في سنة 2020 وما يليها، إلى جانب التنوُّع في طرح الموضوعات واستهداف الأطفال بشكل مباشر. وتضمُّ موضوعات الكتب المختارة القصص الواقعية والتاريخية والخيالية، إلى جانب الكتب العلمية والتعليمية والمعنية ببناء شخصية الطفل.
وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تندرج مسؤولية دعم الناشرين وقطاع دور النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أهداف المركز الاستراتيجية، انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة لترسيخ المعرفة والارتقاء بقطاع النشر والعمل على دعم الناشرين بالوسائل كلها، لدورهم الكبير في إثراء المشهد الثقافي المحلي، ورفده بالإصدارات والكتب. وتأتي مبادرة المنحة، التي تقدّمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لشراء كتب الأطفال، تأكيداً لهذا الدعم، كما أنها جزء من سلسلة المبادرات التي أطلقتها الهيئة والمركز لتعزيز نموّ واستمرارية أعمال قطاع النشر».
وتعدُّ مبادرة «منحة شراء كتب الأطفال» جزءاً من مبادرات عدة قدَّمتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربية، بهدف دعم دور النشر والناشرين، إذ أُعلِنَ - في وقت سابق - عن مبادرة إعفاء العارضين من دور النشر المشاركين في دورات معارض «أبوظبي الدولي للكتاب»، و«مهرجان العين للكتاب»، و«مهرجان الظفرة للكتاب» لعام 2022، من رسوم إيجار المساحات، وذلك تماشياً مع استراتيجية المركز لتمكين أعمال دور النشر، ودعم الناشرين المحليين والناشرين من جميع أنحاء العالم.