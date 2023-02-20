«مليار وجبة» توزّع 36.7 مليون وجبة

دبي (الاتحاد)

أنجزت مبادرة «مليار وجبة»، الحملة الأكبر في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي في 50 دولة ضمن أربع قارات، توزيع أكثر من 36.7 مليون وجبة في السودان والأردن وعدد من دول منطقة الساحل وغرب أفريقيا، وذلك بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية وبنوك الغذاء المحلية والسلطات وعدد من المؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية في الدول المعنية، بهدف الوصول المباشر إلى أكبر عدد من المستفيدين.

وتم توزيع 14.235.000 وجبة في إحدى عشرة ولاية في السودان، بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية ومنظمة زاد السودان للتنمية. فيما شهد الأردن توزيع 12.000.000 وجبة في اثنتي عشرة محافظة، بالتعاون مع الشبكة وبنك الطعام الأردني وعدد من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة.

وشهدت موريتانيا توزيع 6.000.000 وجبة في مدن شنقيط وأطار، ومقاطعات لكصر، ودار النعيم، وتوجنين، وتيارت، بالتعاون مع الشبكة وبنك الغذاء الموريتاني والشبكة الغرب إفريقية لبنوك الطعام والجهات الحكومية،

فيما وزّعت حملة «مليار وجبة» 4.500.000 وجبة في السنغال، ومالي، وغينيا، بواقع 1.500.000 وجبة في كلٍ منها. وشملت عمليات التوزيع في السنغال مدينة مدينة كولخ وأحياء بولكا وجياماكير ومدينة باي، بالتعاون مع بنك الغذاء السنغالي، فيما شملت العمليات في مالي مدن خاي، وكاندي، وتاكوتالا، ووايكو، بالتنسيق مع بنك الغذاء المالي، وفي غينيا مدن هورمامو، وسيري، وهوفلو، وموسكي، ويوديير، بالتعاون مع بنك الغذاء الغيني.

ووفرت مبادرة «مليار وجبة»، التي تنظمها «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الدعم الغذائي بصيغة طرود غذائية وتموينية تحتوي على المواد الغذائية الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات مغذية لفترات طويلة، استفاد منها 612.250 شخصاً.

وصول الدعم لمستحقيه

وأكدت سارة النعيمي، مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية أن مبادرة مليار وجبة الهادفة لتوفير الدعم الغذائي للأفراد والأسر والنازحين واللاجئين الأقل حظاً في 50 دولة وصلت بما يعادل 36.735.000 وجبة إلى المستفيدين في ست دول، لتوفر شبكة أمان غذائي لهم ولأسرهم، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية، وهو ما يدعم رسالة الحملة الأكبر من نوعها في المنطقة ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.

رسالة تضامن إنساني

بدوره، لفت معز الشهدي، العضو المؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية، أن التنسيق المشترك بين الشبكة ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية سمح بالوصول المباشر وتقديم الدعم الغذائي للأفراد الأقل حظاً في العديد من الدول والمجتمعات التي تشملها مبادرة «مليار وجبة»، منوّهاً بدور المبادرة في إرسال رسالة تضامن إنساني عابرة للحدود والحواجز.

وأكد الشهدي أن التعاون والتنسيق في العمل الخيري والإنساني والهادف يساهم في مضاعفة أثره وتوسيع نطاقات المستفيدين منه، مشيداً بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في هذا المجال، في وقت يهدد فيه تحدي الجوع أكثر من 800 مليون إنسان حول العالم.