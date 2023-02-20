«الشارقة الخيرية» ترسل مواد طبية إلى مالاوي

الشارقة (وام)

أرسلت جمعية الشارقة الخيرية حزمة مساعدات من المواد الطبية لدعم بعض المستشفيات في جمهورية مالاوي، ضمن برامج الدعم اللوجستية التي تقدمها الجمعية للمؤسسات الصحية في البلدان التي تفتقر للخدمات الأساسية، حيث تسعى الجمعية إلى الارتقاء بمستوى هذه المؤسسات لتوفر لسكان تلك البلدان الرعاية الصحية اللازمة.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي، إن الحاوية تضم حزمة من المواد الطبية، منها الأسرّة الطبية والكراسي المتحركة ومجموعة من المواد الطبية الاستهلاكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.