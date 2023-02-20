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الطقس اليوم صحو إلى غائم

الطقس اليوم صحو إلى غائم
21 فبراير 2023 02:21

أبوظبي (وام) 

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس  اليوم  صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح غد  الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية شمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر نهاراً.
وأوضح المركز - في بيانه - اليومي أن حركة الرياح  ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية  تتراوح سرعتها من  15 إلى 30 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س على البحر.
ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً صباحاً، ثم يصبح متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 13:40 والمد الثاني عند الساعة 03:15 والجزر الأول عند الساعة 20:37 والجزر الثاني عند الساعة 08:16.

المركز الوطني للأرصاد
الطقس
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