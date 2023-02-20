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الإمارات

محمد الشرقي يؤكد أهمية نشر ثقافة الابتكار

محمد بن حمد الشرقي لدى زيارته ملتقى الفجيرة التعليمي (وام)
21 فبراير 2023 02:22

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية نشر ثقافة الابتكار على مستوى الأفراد والمؤسسات، منوّهاً بدعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع والأفكار المبتكرة التي تعزز توجهات الدولة في مجال الريادة والابتكار.
جاء ذلك خلال حضور سموه ملتقى الفجيرة التعليمي الذي نظمه مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة ومنطقة الفجيرة التعليمية، تزامناً مع فعاليات شهر الإمارات للابتكار.
وتجول سموه في المعرض الذي شاركت فيه ثلاثون مؤسسة تعليمية وحكومية من مختلف مناطق الإمارة، واستمع سموه من الطلبة والمشاركين في الملتقى إلى شروحات تفصيلية عن المشاريع المبتكرة وطريقة عملها وأهدافها التي تخدم مجالات حياتية واسعة.
وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بمستوى المشارَكات في الملتقى، وأهدافه الداعمة لسياسة التميز والابتكار على مستوى الإمارة، والدولة.
حضر الملتقى، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والمستشار راشد عبيد الحفيتي، رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وسندية السماحي، مدير منطقة الفجيرة التعليمية.

 

محمد الشرقي
الفجيرة
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