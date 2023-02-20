جامعة خليفة تستعرض «الابتكارات التكنولوجية»

أبوظبي (وام)

تستعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في مجال الدفاع، قام بتطويرها مجموعة من منتسبي برنامج النخبة للخدمة الوطنية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023». وتعرض جامعة خليفة من خلال منصتها في المعرض العديد من التكنولوجيات الجديدة الخاصة بالأمن والدفاع، والتي تشمل طائرات بدون طيار وروبوتات متحركة والتكنولوجيات المتعلقة بجمع الطاقة ونظام تشفير الصوت.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: إن مشاركة الجامعة هذا العام في الحدث تؤكد على مستوى التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه الطلبة في الجامعة في تطوير الروبوتات والطائرات بدون طيار، وأيضاً تطوير رأس المال البشري من خلال برنامج النخبة.

ويهدف برنامج النخبة للخدمة الوطنية إلى بناء كوادر وطنية مؤهلة تعمل بشكل فعال في المجالات العلمية والتكنولوجية المتقدمة التي تشمل الروبوتات والطائرات بدون طيار، كما يهدف البرنامج إلى إِشراك منتسبي الخدمة الوطنية في عمليات تطوير المشاريع المتعلقة بالأمن والدفاع والتي تخدم القطاعين العسكري والمدني في دولة الإمارات. وتشمل مجموعة الابتكارات التي تستعرضها جامعة خليفة من خلال طلبة فريق برنامج النخبة في «آيدكس 2023» نظام روبوت متحرك ذاتي التحكم ومتعدد الأغراض للاستفادة منه في مجال تطبيقات الطيران الآلية، ونظام طيران دقيقاً وآمناً وقائماً على مجموعة من التعليمات الحاسوبية المخفضة، ونظام جمع الطاقة لأجهزة الطاقة المتحركة، ونظام تشفير الصوت المبني على مصفوفة البوابة القابلة للبرمجة الميدانية ونطاق إلكتروني للتدريب في الأمن الإلكتروني، وطائرة بدون طيار ذكية ذاتية التحكم ومستديرة بشكل كامل، ومجموعة من الحلول الروبوتية البحرية في مجال الأمن.