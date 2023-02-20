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الإمارات

«الفجيرة العلمي» يواصل فعاليات شهر الابتكار

«الفجيرة العلمي» يواصل فعاليات شهر الابتكار
21 فبراير 2023 02:22

الفجيرة (الاتحاد)

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واصل نادي الفجيرة العلمي برامجه وفعالياته لشهر الإمارات للابتكار، من خلال مجموعة من الأنشطة بهدف تبادل المعارف والتجارب الناجحة في مجال العلوم ونشر ثقافة الابتكار في التكنولوجيا في المجتمع. وتضمنت أنشطة النادي ورش عمل تتمحور حول عدة محاور وهي التصميم باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد وحول الطاقة وأنواعها، بالإضافة إلى ورشة عمل البطاريات الجلفانية.
ومن جهته، أكد سيف المعيلي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة العلمي على حرص النادي لمواكبة توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز القطاع العلمي والتكنولوجي في المجتمع، وتسليط الضوء على المبتكرين والمخترعين لصنع نموذج ناجح للأجيال القادمة في التقدم والبناء والابتكار.

شهر الابتكار
نادي الفجيرة
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