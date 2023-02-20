«عمادة المكتبات» تناقش تحديات تطوير المنظومة التعليمية

العين (وام)

نظمت عمادة المكتبات في جامعة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع فعاليات شهر الابتكار للعام 2023، حلقة نقاشية حول ملامح وتحديات برامج تطوير المنظومة التعليمية، والتي واكبت إحداث نقلة نوعية في مجال التعليم والبحث العلمي، وذلك بحضور أكثر من 150 طالباً وطالبة من مختلف الكليات والأقسام العلمية والتخصصات الأكاديمية، وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام والإدارات.

تناول المشاركون عدة محاور ترتبط ببرامج ومناهج التعليم ومواكبة تقنيات العصر والذكاء الصناعي والبحث العلمي شارك فيها أربعة متحدثين من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة.