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نائب حاكم أم القيوين وسرور بن محمد وسيف بن زايد يحضرون أفراح الخوري

سيف بن زايد خلال الحفل وفي الصورة محمد الخوري ويونس الخوري
21 فبراير 2023 02:22

أبوظبي (وام)

 حضر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه يونس حاجي عبدالله الخوري، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة حسين عبدالله الخوري.

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كما حضر الحفل الذي أُقيم في مجلس البطين بأبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

تخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

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أم القيوين
سرور بن محمد
سيف بن زايد
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