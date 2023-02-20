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«جنية» طائرة مسيّرة قتالية متعددة المهام

«جنية» طائرة مسيّرة قتالية متعددة المهام
21 فبراير 2023 02:23

هالة الخياط (أبوظبي)

عرضت شركة أداسي المشاركة ضمن مجموعة «إيدج» طائرة «جنية» المسيّرة القتالية، التي تمتاز بسرعتها الكبيرة وصعوبة رصدها أو تتبعها.
وتمتاز «جنية» بقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر، ومصممة لتلبية العديد من الاحتياجات العملياتية سواء في البر أو البحر.
وتصل سرعة «جنية» عند التحليق إلى 0.8 ماخ، بينما تبلغ سرعتها القصوى أكثر من ألف كيلومتر في الساعة، وبإمكانها رفع ما يصل إلى 480 كجم من الحمولة على متنها لإيصالها إلى هدفها.

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كما عرضت أداسي، «إير تراك» الطائرة المسيّرة عالية القدرة، والقادرة على نقل حمولة يصل وزنها إلى 500 كجم، وتوفر القدرة على العمل باستخدام برنامج معد مسبقاً لتنفيذ المهام أو من خلال الإدارة الفورية، مما يجعلها آلية النقل المثالية في البيئات أو المهام عالية الخطورة.

تصنيع محلي
أوضح محمد النعيمي، مدير إدارة البرامج في «أداسي»، أن الطائرة تستهدف القطاعين المدني للشحن والعسكري، حيث تنقل الحمولة باستخدام حاوية جوية مخصصة تضمن تحميل وتنزيل الحمولة بشكل سريع، لافتاً إلى أن كافة أجزاء الطائرة مصنعة محلياً بعدى المحركات التي يتم استيرادها من الخارج، فيما هيكل الطائرة وحاويات التخزين تم تصنيعها بكوادر وكفاءات إماراتية، إلى جانب الخبرات العالمية، وقال إن فترة التطوير للنموذج الأولي لـ «الإير تراك» بدأت في نهاية 2022 ومتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2025. وأفاد النعيمي في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن «الإير تراك» يميزها ارتفاع التحليق الذي يصل إلى 3 آلاف كلم، وبمداها الأقصى الذي يصل إلى 360 كلم، ومدة تحليق تصل لأربع ساعات، وتوفر لضباط الإمداد آلية مثالية وفائقة القوة لنقل المعدات والمواد، على اليابسة أو في البحر، وحتى عندما لا تتوافر منصة هبوط مخصصة لنزول الآلية.

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