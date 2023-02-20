«إيدج» تطلق 11 حلاً رائداً في قطاع القيادة المستقلة والمسيّرة

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة إيدج عن 11 حلاً متقدماً في قطاع القيادة المستقلة والمسيّرة بقدرات محسنة لتطبيقات تشمل المجالات الجوية والبرية والبحرية، وذلك على هامش اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، في خطوة ستسهم في تعزيز مكانة إيدج كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الدفاع، وكذلك في مجال تطوير وتصنيع الأنظمة المستقلة المتقدمة تكنولوجياً. وتغطي المنتجات والأنظمة المتطورة والجديدة مجموعة واسعة من المهام، بما يضم عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التكتيكية، والدعم اللوجستي، والعمليات القتالية المعقدة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «يتوّج اليوم استثماراتنا الموسعة في الشركات الرائدة في مجالات الصناعة والابتكار والتطوير السريع للمنتجات، والتي تهدف إلى تنويع عروضنا وضمان وصول عملائنا المحليين والعالميين إلى الحلول الأكثر تقدماً في السوق. ونعتز بإطلاق مجموعة متكاملة «صُنعت في الإمارات» من الحلول القائمة على التكنولوجيا المستقلة، والتي ستمكن عملاءنا من توسيع نطاق وصولهم إلى آفاق وأعماق جديدة عبر بيئات قتالية متعددة».

وأضاف: «يجسّد ما توفره إيدج من دعم للقدرات السيادية وما تقدمه من منتجات تنافسية عالمية إلى السوق أولوياتها الاستراتيجية، ويعكس إطلاق 11 حلاً جديداً في ذلك القطاع المهم التزامنا الراسخ بالأمن والازدهار الدوليين».

توفر المركبة الجوية القتالية المسيّرة جنية JENIAH وسيلة مستقلة ومتفوقة تكنولوجياً لتنفيذ مجموعة واسعة من العمليات العسكرية، مع حمولة عالية ومدىً واسع، إلى جانب قدرتها على العمل بسرعة فائقة.

بينما صُممت مركبة ايرتراك AIRTRUCK لتقديم الدعم اللوجستي الاستراتيجي، بما يشمل عمليات إمداد القوات في المواقع النائية والإجلاء الطبي والاستطلاع، وتصل حمولتها القصوى إلى 500 كيلوغرام، وسرعة تحليقها إلى 120 كيلومتراً في الساعة، ويبلغ مداها 360 كيلومتراً.

وفي إضافة جديدة إلى مجموعة كيو إكس، تم تطوير مركبة كيو إكس 6-50 للأغراض اللوجستية وللتطبيقات العسكرية والمدنية.

واستعرضت إيدج حلين لإدارة حركة المرور باستخدام المسيّرات بعد استثمارها الاستراتيجي في الشركة المزودة لتلك الإدارة هايلاندر.

وعرضت شركة إيدج ثلاثاً من أكثر مركباتها البرية المسيّرة تقدماً. حيث توفر مركبة ثيميس كومبات THeMIS Combat البرية المسيّرة دعماً نارياً مباشراً عالي الدقة للوحدات المناورة، بينما صُممت المركبة البرية المسيّرة ثيميس أوبزيرف THeMIS Observe لمهام الاستطلاع التكتيكية.

وتشكّل المركبة القتالية الروبوتية تايب إكس Type X كمساعدة للوحدات الآلية.

وقدمت إيدج نموذجاً تجريبياً لمركبة قتالية روبوتية ثمانية الدفع تحت اسم نمر آر سي في NIMR RCV.

وتم تصميم سفينة 170 Detector USV من شركة أبوظبي لبناء السفن، لمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع البحرية.