«إيدج» تكشف عن حلّ متكامل مضادّ للطائرات من دون طيار

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، «سكاى شيلد» النظام الجوي المتكامل متعدد الطبقات والمضاد للطائرات من دون طيار خلال اليوم الافتتاحي لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2023».

ويتكون هذا النظام المدمج من مستشعرات متقدمة وأجهزة رادار ثلاثية الأبعاد وكاميرات كهروبصرية ومحددات اتجاه ومؤثرات وجميعها متصلة بنظام القيادة والتحكم الموحد التابع لـ «إيدج»، كما يوفر إدراكاً فورياً للأحداث، مع القدرة على اكتشاف تهديدات الطائرات المسيرة والتعامل معها وإحباطها تلقائياً باستخدام حلول الخداع والتشويش من«ايدج»، إلى جانب إجراءات مضادة رئيسية أخرى.

ويتمتع نظام «سكاي شيلد» بتصميم نموذجي للغاية، حيث يمكن تعديله ليتم تركيبه بشكل ثابت في المناطق الرئيسية لحماية البنية التحتية الحيوية، كما تم إعداده ليتم تركيبه بشكل سريع في مجموعة واسعة من المركبات المدنية والعسكرية والشاحنات والسفن. ويتميز النظام المتكامل بالقدرة على الحماية من خلال اكتشاف الطائرات المسيرة وإحباط هجماتها بشكل مؤتمت، ويستهدف النظام الشامل الأسواق المعنية بمؤسسات الجيش وإنفاذ القانون والأمن وحماية كبار الشخصيات.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للحرب الإلكترونية والتقنيات الإلكترونية في«إيدج»: «نظراً للطلب المتزايد على أنظمة الحماية من الطائرات المسيرة، نحن فخورون بإطلاق «سكاي شيلد» في دولة الإمارات والأسواق الدولية. لقد أصبحت الاستجابة لتهديدات الطائرات المسيرة تتطلب نهجاً شاملاً؛ لذلك فإن هذا الحل الفعال للتصدي لهجمات الطائرات من دون طيار يمتاز بمجموعة رائعة من تقنيات الكشف والاعتراض، ويمكن تعديله لاستخدامه بشكل دائم أو كنظام سريع التركيب والاستخدام. وفي حين يُعد تعزيز القدرات السيادية أولوية استراتيجية لدى «إيدج» و»سيجنال»، يعكس إطلاق هذا الحل المتقدم التزامنا الراسخ بحماية البلاد بواسطة أحدث المعدات المصنعة في دولة الإمارات».

ولضمان الأداء المتميز والموثوق للنظام في الطقس الحار والرطب والمغبر، تم اختبار الحل الجديد على نطاق واسع في مناخ المنطقة وبيئتها الطبيعية، وقد أثبت أنه يعمل على النحو الأمثل في أصعب الظروف.