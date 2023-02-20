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«ايدج» توقع عقداً بمليار يورو مع البحرية الأنغولية

«ايدج» توقع عقداً بمليار يورو مع البحرية الأنغولية
21 فبراير 2023 02:23

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت مجموعة «إيدج»، أمس، عقداً ضخماً بقيمة 1 مليار يورو تقوم بموجبه شركة بناء السفن الرائدة «أبوظبي لبناء السفن» ببناء أسطول من الفرقاطات المتطورة بطول 71 متراً للبحرية الأنغولية.
وتعتبر الفرقاطة BR71 MKII سفينة متطورة للغاية مزودة بأنظمة مهام حديثة، بما في ذلك الرادار ثلاثي الأبعاد ومجموعة الحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة ومدفع رئيسي وأنظمة صواريخ أرض-أرض وأرض-جو.
وبهذه المناسبة، قال خالد البريكي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في ايدج: «يمثل توقيع صفقة التصدير الدفاعية البالغة قيمتها 1 مليار يورو إنجازاً بالغ الأهمية لمجموعة ايدج وشركة أبوظبي لبناء السفن. وهذا يوضح نهجنا الاستراتيجي، والتزامنا الراسخ بزيادة الصادرات الوطنية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة».
ومن خلال تصدير الحلول المتقدمة المصنوعة بدولة الإمارات عالمياً، تعمل «إيدج» على تطوير قاعدة صناعية دفاعية محلية، وإنشاء قيمة محلية وتنويع الاقتصاد، وترسيخ مكانة الإمارات كلاعب عالمي مهم في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «يشعر العاملون في شركة أبوظبي لبناء السفن بفخر شديد إزاء توقيع صفقة التصدير البالغة قيمتها 1 مليار يورو. وتعد الفرقاطة BR71 MKII سفينة متقدمة للغاية قادرة على أداء مهام متعددة لتأمين ساحل أنغولا البالغ طوله 1600 كيلومتر. ونتطلع إلى تلبية المتطلبات التشغيلية للقوات البحرية الأنغولية وتعزيز قدراتها البحرية، إلى جانب توسيع مجالات نموّ شركة أبوظبي لبناء السفن».
وتملك شركة أبوظبي لبناء السفن حوض بناء سفن متقدم بمساحة 330 ألف متر مربع في أبوظبي، حيث تبني فرقاطات وزوارق دوريات وزوارق دوريات سريعة للعملاء العسكريين وسفناً تجارية لقطاع الخدمات النفطية. كما تقدّم الشركة مجموعة كاملة من خدمات الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتجديد والتحويل، فضلاً عن خدمات التصميم والاستشارات الهندسية.

إيدج
أبوظبي
بناء السفن
أنغولا
الإمارات
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