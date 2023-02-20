الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«نمر آر سي في» مركبة قتالية روبوتية ثمانية الدفع

«نمر آر سي في» مركبة قتالية روبوتية ثمانية الدفع
21 فبراير 2023 02:22

هالة الخياط (أبوظبي)

 عرضت شركة نمر، التابعة لمجموعة «إيدج»، نموذجاً تجريبياً لمركبة قتالية روبوتية ثمانية الدفع تحت اسم (نمر آر سي في) «NIMR RCV»، والتي صُممت لضمان تنقل تكتيكي وأداء متفوقٍ وقدرة على المناورة وسرعة عالية. 
وأوضح خالد أحمد الزعابي مستشار الرئيس التنفيذي لشركة «نمر»، أن المركبة ستكون متعددة الأدوار وذات تصميم نموذجي للتخفيف من حدة المخاطر المميتة عبر زيادة مسافة المواجهة مع وحدات العدو.

أخبار ذات صلة
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي

وأوضح الزعابي لـ «الاتحاد»، أن التطور بالآلية يتمثل في استيعابها لأحدث الأجهزة والإلكترونيات، والرادارات التي يتم تركيبها عليها، وتستخدم لمهام متعددة وحمولتها 12 طناً وإجمالي وزن الآلية 23 طناً.
وبين أن الآلية تعرض للمرة الأولى، باعتبار معرض «آيدكس» نقطة انطلاق لكل ما هو جديد في قطاع الدفاع، ولاستقطابه الزوار المتخصصين بالمعدات العسكرية، متوقعاً أن يشهد المعرض خلال أيامه المقبلة توقيع اتفاقيات شراكة وصفقات لشراء آليات حفيت وعجبان.

آليات عجبان والحفيت
أشار الزعابي إلى أن شركة «نمر» تعرض في «آيدكس» مركبات الجيل الثاني من آليات عجبان والحفيت والتي تم عرضها كنماذج في «آيدكس» في دورته السابقة، والآن يتم عرضها كآليات جاهزة للخدمة وهذا يعتبر تطوراً جذرياً من ناحية الكفاءة. وبين أن الكوادر الوطنية في «نمر»، وخاصة ممن تخصصهم في الهندسة عالٍ جداً، تصل نسبتهم إلى 60%.

إيدج
آيدكس
الإمارات
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
الإمارات
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©