«نمر آر سي في» مركبة قتالية روبوتية ثمانية الدفع

هالة الخياط (أبوظبي)

عرضت شركة نمر، التابعة لمجموعة «إيدج»، نموذجاً تجريبياً لمركبة قتالية روبوتية ثمانية الدفع تحت اسم (نمر آر سي في) «NIMR RCV»، والتي صُممت لضمان تنقل تكتيكي وأداء متفوقٍ وقدرة على المناورة وسرعة عالية.

وأوضح خالد أحمد الزعابي مستشار الرئيس التنفيذي لشركة «نمر»، أن المركبة ستكون متعددة الأدوار وذات تصميم نموذجي للتخفيف من حدة المخاطر المميتة عبر زيادة مسافة المواجهة مع وحدات العدو.

وأوضح الزعابي لـ «الاتحاد»، أن التطور بالآلية يتمثل في استيعابها لأحدث الأجهزة والإلكترونيات، والرادارات التي يتم تركيبها عليها، وتستخدم لمهام متعددة وحمولتها 12 طناً وإجمالي وزن الآلية 23 طناً.

وبين أن الآلية تعرض للمرة الأولى، باعتبار معرض «آيدكس» نقطة انطلاق لكل ما هو جديد في قطاع الدفاع، ولاستقطابه الزوار المتخصصين بالمعدات العسكرية، متوقعاً أن يشهد المعرض خلال أيامه المقبلة توقيع اتفاقيات شراكة وصفقات لشراء آليات حفيت وعجبان.

آليات عجبان والحفيت

أشار الزعابي إلى أن شركة «نمر» تعرض في «آيدكس» مركبات الجيل الثاني من آليات عجبان والحفيت والتي تم عرضها كنماذج في «آيدكس» في دورته السابقة، والآن يتم عرضها كآليات جاهزة للخدمة وهذا يعتبر تطوراً جذرياً من ناحية الكفاءة. وبين أن الكوادر الوطنية في «نمر»، وخاصة ممن تخصصهم في الهندسة عالٍ جداً، تصل نسبتهم إلى 60%.