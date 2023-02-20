رشاش خفيف جديد من «كراكال»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «كراكال» الشركة الرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في منطقة الخليج العربي والتابعة لمجموعة «ايدج»، عن إطلاق الرشاش الخفيف (CLMG 556)، وذلك على هامش فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023).

يُذكر أن الرشاش الجديد هو رشاش آلي بالكامل طورته كراكال ويبلغ وزنه حوالي 7.8 كلجم، ويتم تزويده بذخيرة عيار 5.56 × 45 NATO، وهو يُزود بحزام للذخيرة.

من جهته، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «لقد كان رشاش (CLMG 556) الجديد مشروعاً مهماً بالنسبة لنا، فهو أول رشاش يتم تطويره في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع وضع متطلبات المستخدم النهائي في الاعتبار. من الناحية المعيارية، شكلت بيئة العمل والوزن والدقة والمتانة العوامل الأساسية التي دعمت تطوير هذا الرشاش بفضل فريق البحث والتطوير المتميز لدينا. وبأحدث النماذج التكنولوجية وطرق التصنيع المتقدمة، تمكنّا من تطوير رشاش (CLMG 556) الذي شكل علامة فارقة. باستخدام أحدث تقنيات التصنيع الدقيقة، كما تم تطوير رشاش (CLMG 556) مما منحه مميزات معيارية ومتانة لما توفره أسلحة كراكال الأخرى. ويأتي الرشاش مزوداً بأخمص قابل للتمديد بخمسة أوضاع، مع مسند للخد قابل للتعديل بثلاثة أوضاع. وتم تزويده بقاعدة تكتيكية (STANAG 4694/ MIL-STD-1913) ليتمكن المستخدم من تثبيت المنظار». ويأتي رشاش (CLMG 556) بثلاثة أطوال مختلفة للسبطانة سهلة التبديل. ويمكن لزوار معرض «آيدكس» زيارة «ايدج» ومجموعة شركاتها في القاعة 5، الجناح A05 - C10 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى 24 فبراير 2023.