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جناح «أي جي جي» في «آيدكس» و«نافدكس» يستقبل زواره

جناح «أي جي جي» في «آيدكس» و«نافدكس» يستقبل زواره
21 فبراير 2023 02:22

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك مجموعة «انترناشيونال جولدن جروب - آي جي جي» الإماراتية في معرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023، اللذين انطلقت فعالياتهما، أمس، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يضم جناح المجموعة تحت مظلته عدداً كبيراً من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية على مساحة تفوق 1500 متر مربع.
وأكد فاضل سيف الكعبي الرئيس التنفيذي، أهمية المشاركات الوطنية في هذا الحدث الدولي، معرباً عن اعتزازه بالتطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية، مشيراً إلى أن جناح المجموعة يعرض لعشرات الشركات من دول متعددة، تقدم أحدث المنتجات في التكنولوجيا والتصنيع العسكري والمدرعات وتقنيات صناعة الدفاع ومستلزمات الجيوش البرية والجوية وقوات الأمن والشرطة.
وأضاف الكعبي: تتميز مجموعة «إنترناشيونال جولدن جروب» بكونها في طليعة الشركات الإماراتية المتخصصة في هذا المجال، وشريكاً استراتيجياً للقوات المسلحة في الدولة من خلال تقديم الحلول العسكرية والصناعات الدفاعية وحلول الاتصالات والتكنولوجيا.
إلى ذلك، استقبل جناح «إنترناشيونال جولدن جروب» في اليوم الأول للمعرض عدداً من الشخصيات والوفود الرسمية والقيادات العسكرية الذين استمعوا من فاضل سيف الكعبي إلى شرح مفصل عن أحدث المنتجات في مجال الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة والمعدات الثقيلة والخفيفة المعروضة في الجناح.

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