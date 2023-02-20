مشاركون.. «آيدكس» فرصة استثنائية في المنطقة

منى الحمودي (أبوظبي)

يتصدر معرض الدفاع الدولي «آيدكس» اهتمام الشركات المحلية والخليجية والدولية لما يشكله من منصة رائدة لعرض منتجاتها في قطاع الدفاع والأمن، وفرصة للوصول لآلاف المتخصصين في القطاع ومُصنعي المعدات، بالإضافة للقدرات الشرائية التي تضع «آيدكس» أحد أهم المعارض التي توفر منتجات متعددة بمختلف المميزات من كافة دول العالم. وتأتي مشاركة الشركة الإماراتية «إلكتروا اوبتك سستم» لاستعراض أحدث منتجاتها في قطاع الدفاع والتي هي عبارة عن رشاش ثقيل عيار 14.5 ملم (إتش إم جي)، أحدث مدفع رشاش ثقيل وهو سلاح يتم تحريكه بوساطة جنازير كهربائية، مما يجعله مثالياً للاستخدام في منظومة التحكم بالسلاح عن بعد على المنصات البرية والبحرية والجوية. ويعمل ممتص الارتداد المدمج على تقليل قوة الارتداد والوزن الإجمالي للسلاح، في حين أن تغذية الجانب الأيسر وطر الخرطوشة المستهلكة للأسفل تجعل من السهل تشغيله مع عيار 14.5x114مم، ووزنه 49 وطول السبطانة 1350، يعد الرشاش الثقيل عيار 14.5 سلاحاً قوياً ومتعدد الاستخدامات، يتم تشغيله بوساطة 24 فولت تيار مستمر ولديه قوة ارتداد تبلغ 4 كيلونيوتن كحد أقصى، مما يضمن عداد الطلقات التتبع الدقيقة لاستخدام الذخيرة.

ويوفر الرشاش الثقيل (إتش إم جي) مجموعة من أوضاع إطلاق النار، بما في ذلك الطلقات الفردية، الطلقات المفصلية القصيرة القابلة للبرمجة والطلقات المفصلية بمعدل إطلاق 300 دورة في الدقيقة. يبلغ مداها الفعال 2000 متر بمدى أقصى يبلغ 7000 متر لإطلاق مجموعة من الذخيرة 14.5 ملم.

كما استعرضت الشركة ليزر عالي الطاقة مضاد للطائرات المسيرة من دون طيار (آي أو إس)، والذي يستخدم كمصدر للطاقة، حيث تصل طاقة الليزر إلى 54 كيلو واط اعتماداً على التطبيق. وتم تطوير سلاح الليزر عالي الطاقة كعنصر من عناصر نظام الدفاع الجوي، لتعطيل أنظمة الطائرات المسيرة من دون طيار، وتحييد المستشعرات على أنظمة الطائرات المسيرة بعيدة المدى.

خوارزميات التصحيح

ويتم تزويد السلاح بالرادار والكشف عن التهديدات بالأشعة تحت الحمراء وخوارزميات التصحيح السريع وأنظمة تحديد وتتبع الهدف وأنظمة الأمان. ويمكن تزويد السلاح بـ 100-500 اشتباك مخفي أو تشغيله بشكل مستمر من الطاقة الكهربائية الخارجية ولا يوجد حد لوقت التشغيل. ويكمل سلاح الليزر عالي الطاقة التأثيرات الحركية، مثل الأسلحة والمدافع، للتغلب على بعض العيوب المحتملة لتطبيقات أنظمة الطائرات المسيرة المضادة، بما في ذلك الأضرار الجانبية التي تسببها جولات تخلق خارج الهدف أو تشتبك مع الهدف مباشرة في السماء. ويتغلب سلاح الليزر عالي الطاقة على هذه القيود ويعمل جنباً إلى جنب مع المؤثرات الحركية، ويوفر نظام دفاع كامل ضد أنظمة الطائرات المسيرة من المجموعات 1-3. كما يمكن إعداد السلاح وتشغيله بسرعة بعد النقل في الموقع خلال مدة تستغرق ثلاث ساعات.

منصة رائدة

وباعتباره منصة استثنائية رائدة إقليمياً ودولياً، أكد محمد بن علي البوسعيدي، ضابط أمن الشبكات في الشركة العمانية لإنتاج الذخائر أن معرض «آيدكس» يعتبر فرصة كبيرة للدول الخليجية لعرض منتجاتها في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، لما يمتلكه من مميزات كثيرة، أولها موقع المعرض الاستراتيجي الذي يقام على أرض دولة الإمارات، وحجم المشاركة الدولية التي يحظى بها المعرض إلى جانب عدد الزوار من متخصصين في قطاع الصناعات.

وقال: «تشارك الشركة العمانية لإنتاج الذخائر للمرة الثانية في معرض آيدكس وذلك لما رأيناه من قوة وفاعلية للمشاركة الأولى».

وأوضح أن الشركة العمانية لإنتاج الذخائر هي شركة عمانية 100% تأسست لتلبية متطلبات الأجهزة العسكرية والأمنية من ذخائر الأسلحة الخفيفة ولدعم منظومة الدفاع والأمن في السلطنة، وأنشئت الشركة بثلاثة خطوط إنتاج، الخط الأول خط 9 مل لذخيرة المسدس، الخط الثاني خط 5.56 مل لذخيرة البندقية، والخط الثالث 7.62 مل لذخيرة الرشاش، وهي من الذخائر الخفيفة، ويعد هذا النوع من الذخائر هو الأكثر طلباً بحكم استخداماتها المتعددة منها العمليات التدريبية.

مركبة ضخمة

على الصعيد الدولي، أكد ممثلو الشركات من عدة دول أجنبية على أن «آيدكس» حدث عالمي يترقبوه كل عامين، وحريصون على المشاركة فيه لعرض أحدث منتجاتهم، حيث استعرضت شركة «باتريا» من فنلندا المركبة المدرعة الضخمة «باتريا 6x6» المستخدمة لنقل الجنود بقدرة تكتيكية والتي توفر الحماية للركاب، والقدرة البرمائية لعبور المياه والمناطق الوعرة والثلوج. حيث تم تصميم مركبة باتريا 6 × 6 على تراث المركبات المدرعة ذات العجلات الشهيرة في باتريا والتي تم استخدامها في العديد من بعثات حفظ السلام وإدارة الأزمات ونقل الجنود حول العالم عبر عدة عقود. وتقدم المركبة أداء عالياً وهي توفر الأمان المطلق للإمداد عبر نقل التكنولوجيا.

وتضمن المركبة المستوى 2 من الحماية الباليستية والألغام وهي الحل الأمثل لنقل القوات، وتضمن قدرة الحمولة العالية ووجود حمولة كافية حتى بالنسبة للحماية الباليستية والألغام من المستوى 4. وتضمن المركبة نظام التعليق القوي والمستقل تماماً مع خط قيادة عالي الأداء، التنقل غير المتوقع وراحة الطاقم، ما يصل إلى 10 جنود في المؤخرة بالإضافة إلى طاقم مكون من شخصين (السائق والقائد) في المقصورة الأمامية، يتم وضع جميع معداتهم داخل الهيكل المحمي، ولدى المركبة القدرة على الحركة الأمثل للدفع الرباعي المستمر والتوجيه من خلال محورين أماميين.

درون ضخم

استعرضت شركة (PR-DC) من صربيا طائرة من دون طيار «درون» ضخمة من سلسلة IKA وهي تعمل بالكهرباء بالكامل للاستخدام العسكري وذاتية التحكم بالكامل وذات أجنحة دوارة (متعددة المروحيات). يتم تشغيلها بوساطة بطاريات تعتمد على الليثيوم ومصنوعة من مواد مركبة متينة تم تقويتها بألياف الكربون.

وتم تصميم الطائرة من دون طيار للاستخدام العسكري بالدرجة الأولى وهي مناسبة لجميع أنواع المهام، وسهلة الاستخدام والحفاظ عليها، وتمتلك تكاملاً مباشراً للحمولة الصافية واتصالاً آمناً وقوياً. ولدى الطائرة قوة في نقل المواد والمعدات العسكرية مثل القنابل وغيرها، بالإضافة لنقل الإسعافات الأولية أو الدم لموقع المعركة بسرعة كبيرة تختصر الوقت والمسافة وتسهم في إنقاذ الأرواح وتقديم المساعدة في الوقت المناسب.