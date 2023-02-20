قائد القوات البحرية يلتقي عدداً من كبار القادة ضيوف «آيدكس»

أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس - نافدكس 2023»، كلاً من الفريق أول محمد شاهين إقبال، قائد القوات البحرية لجمهورية بنغلاديش، والفريق ديموكريتوس زير فاكيس، رئيس أركان الحرس الوطني لجمهورية قبرص، والفريق بحري وانغ هوبين، نائب قائد القوات البحرية الصينية، واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني.

جرى خلال اللقاءات استعراض علاقات التعاون العسكري وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.