اللجنة العليا: «آيدكس» و«نافدكس» قصة نجاح استمرت لـ 30 عاماً

أبوظبي (وام)

قال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «إن هذه الدورة من معرضي (آيدكس) و(نافدكس) والتي تُقام بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تحظى بأهمية خاصة واهتمام كبير، لكونها الأكبر في تاريخ المعرض على جميع المستويات، وتأتي تتويجاً لقصة نجاح استمرت لـ 30 عاماً».

وأضاف معاليه: «إن هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الرشيدة، والسمعة والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي». وقال: «حرصنا في اللجنة العليا المنظمة للمعرضين على العمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء لتنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كوجهة رائدة لتنظيم كبريات الفعاليات العالمية، واتخذنا جميع الإجراءات والخطط التي ترسخ مكانة هذا الحدث البارزة كأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم».

أهمية كبيرة

من جانبه، قال اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «يحظى معرضا (آيدكس) و(نافدكس) بأهمية كبيرة، باعتبارهما من أهم المعارض في المنطقة، فقد شهدا على مدار الـ 30 عاماً الماضية تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة، حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد الوفود الرسمية التي ستزور المعرضين على مدى 5 أيام أكثر من 350 وفداً من مختلف دول العالم».

وأضاف: «تعكس المشاركة الدولية الواسعة في الحدث الثقة الدولية بدولة الإمارات وتوجهاتها الرامية لتحقيق الأمن والسلام الاستقرار العالمي، وطرح الحلول المثالية لمواجهتها بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية»، مشيراً إلى أن دعم وزارة الدفاع للحدث يندرج ضمن جهود الدولة الرامية لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.

وفي السياق ذاته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك «يشكل معرضا (آيدكس) و(نافدكس) ركيزة أساسية في جهود مجموعة أدنيك لدعم التنوع، وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، سواء من خلال توفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات، وأعمال مختلف الشركات الوطنية أو من خلال تنظيم واستضافة كبريات الفعاليات التي تستقطب الزوار من مختلف دول العالم». وأضاف: «على مدار 30 عاماً لعب معرضا (آيدكس) و(نافدكس) دوراً مهماً في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وذلك إلى جانب المساهمة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة لكبريات الفعاليات ومقصداً للشركات لتعزيز حضورها ووجودها في أسواق المنطقة». وقال: «تعتبر النسخة الحالية استثنائية بالمقاييس كافة، وتُعد الدورة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة بالدورة الأولى للمعرض في عام 1993، ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية ما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وبنسبة نمو قدرها 209% عن دورة 2021».