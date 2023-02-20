خليفة بن طحنون يستقبل وزير دفاع جمهورية كوريا

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس في واحة الكرامة، معالي لي جونغ سوب وزير دفاع جمهورية كوريا الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة، استعرض الوزير الضيف مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال. كما رافقه، خلال الزيارة، عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا.

وتجول في مختلف أجنحة الواحة، مستمعاً لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام وزير دفاع جمهورية كوريا بتسجيل كلمة في سجل الزوار عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.