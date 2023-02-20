عمر العلماء: الإمارات حريصة على دعم الابتكار والمبتكرين

دبي (وام)

افتتح معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، «مركز هيئة الطرق والمواصلات لأبحاث وابتكارات التنقل»، الأول من نوعه بالشراكة مع جامعة برمنجهام العريقة.

يهدف المركز إلى تنظيم الجهود الحالية في مجال البحث، من خلال التركيز على مجالات البنية التحتية والتخطيط العمراني والاستدامة واحتضان الأفكار والمشاريع الإبداعية للشباب ودعم الشركات الناشئة في تسويق ابتكاراتها ونشر فكر وثقافة الابتكار وإقامة الأنشطة والفعاليات المتنوعة التي تعزز بيئة العمل المحفزة للإبداع والابتكار والإلمام ببرامج ومسرعات الابتكار، ونشر الأبحاث العلمية المختصة في هذا المجال.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الابتكار والمبتكرين، وأن الرؤى الاستراتيجية والخطط المستقبلية التي وضعتها ترسّخ جهود صناعة الأبحاث النوعية والفريدة من نوعها والتي تعزز بدورها مكانة الدولة حاضنة عالمية للابتكارات والشركات الناشئة، وتركز على الارتقاء بها إلى أعلى المستويات العالمية، كما ترسخ ريادة الدولة في بحوث الابتكارات الجديدة. ولفت إلى دور العلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأهميتها في تكثيف الجهود الوطنية وتعزيز الشراكات العلمية والبحثية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم جهود تعزيز مبادرات «الإمارات تبتكر 2023» وإعداد الأجيال الحالية على تبني تقنيات الروبوتات جزءاً أساسياً لابتكار الأفكار الجديدة والتقنيات المستقبلية.

من جانبه، أكد معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين، أهمية وجود هذا المركز، والمساهمة في خلق مجتمعات ابتكارية في صناعة التنقل، وإيجاد حلول التنقل الذكية من أجل تحقيق رؤية الهيئة «الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام»، ورسالتها في «توفير تنقل آمن وسهل من خلال تطوير منظومة وخدمات طرق ونقل مبتكرة ومستدامة ترتقي بتجربة المتعاملين للمستوى العالمي»، إضافة إلى تعزيز مكانة إمارة دبي حاضنة عالمية للابتكارات والشركات الناشئة وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في مجال النقل والمواصلات.

وقال معاليه: يستهدف المركز الشركات الناشئة والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية وشركات التكنولوجيا وحاضنات الابتكار والموردين الرئيسين مع الهيئة.

اتفاقية

شهد معالي عمر سلطان العلماء، ومعالي مطر الطاير، هدى الهاشمي، توقيع اتفاقية شراكة بين هيئة الطرق والمواصلات، والمعهد العالمي لإدارة للابتكار GIMI التي تهدف إلى إنشاء أول مجتمع إقليمي للابتكار Innova Community، ليكون الأول من نوعه على مستوى المنطقة في مجال أبحاث وابتكارات التنقل والمواصلات.

وقع الاتفاقية عن «الهيئة»، حسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعن المعهد، الدكتور هيتندرا باتل المدير التنفيذي للمعهد. وتجول معالي عمر سلطان العلماء، ومعالي مطر الطاير، وهدى الهاشمي، في المركز، واستمعوا لشرح من حسين البنا، عن المركز الذي يهدف إلى دعم جهود «الهيئة» في مجال البحث والتطوير، واحتضان الأفكار الإبداعية للشباب الإماراتيين، وتسريع التعاون مع الشركات الناشئة، وخلق مجتمعات ابتكارية في صناعة النقل.