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برعاية جواهر القاسمي.. «مهرجان الشارقة للثقافة والناس» ينطلق 23 فبراير

خلال المؤتمر الصحفي (وام)
21 فبراير 2023 02:20

الشارقة (وام) 

تنطلق الدورة السادسة من مهرجان الشارقة للثقافة والناس في حديقة القرائن 2 في الشارقة، 23 فبراير الجاري، برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة، الشريك الاستراتيجي، وتستمر أربعة أيام.
 وأوضحت لطيفة الدرمكي، نائب مدير إدارة المكتب الثقافي والإعلامي في مؤتمر صحفي، عقد بمقر المجلس، أن المهرجان يقدم عدداً من الفعاليات الثقافية والترفيهية الفنية والتوعوية المتنوعة، بهدف تفعيل الشراكات المجتمعية والفعاليات المتميزة لدى المكتب والمؤسسات المجتمعية، وإيصالها إلى أماكن وجود العائلات والأسر في الإمارة، إلى جانب دعم الحراك الثقافي في المجتمع، بأسلوب عصري مختلف جذاب يشترك فيه أفراد الأسرة، لإيصال رسالة وأهداف المكتب الثقافي والإعلامي إلى المجتمع، ورصد تفاعل الجمهور ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من الفعالية.
وأشارت إلى أن الهدف الاستراتيجي للمهرجان تعميق الثقة المجتمعية والشراكة المؤسسية، وبشكل أخص تحقيق التواصل بين برامج المكتب الثقافي والإعلامي والجمهور، وتعزيز المشاركة المجتمعية بين إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في الدولة، وتحقيق التكامل بين المكتب الثقافي والإعلامي والمؤسسات المجتمعية في الدولة.

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تعاون مستمر
أكدت مريم المشرخ، رئيس قسم الفعاليات في البلدية، الدور البارز في تعزيز ودعم جميع الفعاليات والمهرجانات من خلال التعاون المستمر والتنسيق المشترك مع جميع الجهات الحكومية لنجاح الفعاليات وتميزها وتألقها، وخلال النسخ الماضية لهذا المهرجان، مشيرة إلى حرص البلدية على توفير الحدائق وتقديم الدعم اللوجستي، والمشاركة بفعاليات وورش متنوعة تُثري أجواء المهرجان، وتحقق سعادة الزوار للاستمتاع والتعلم والترفيه. وقالت «تزامناً مع انطلاق المهرجان، تفتتح بلدية الشارقة (حديقة القرائن 2)، لتؤكد دورها المجتمعي في التواصل مع الفرد والمجتمع، وتهيئة المرافق الخدمية لهم، بما يعزز من العلاقات الاجتماعية والتواصل الفعال بين الأسر والعائلات، كما تشارك البلدية بهذه النسخة بفقرات متنوعة، من خلال الركن الخاص بها عبر ورش فنية وفعاليات مختلفة ومسابقات، وتوزيع جوائز تضفي على هذا الحدث مزيداً من البهجة وأجواء من المتعة والسعادة».

 

جواهر القاسمي
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مهرجان الشارقة للثقافة والناس
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