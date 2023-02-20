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«صحة أبوظبي» تُطلق فعاليات «أسبوع الابتكار»

«صحة أبوظبي» تُطلق فعاليات «أسبوع الابتكار»
21 فبراير 2023 02:20

أبوظبي (وام)

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انطلقت أمس فعاليات أسبوع دائرة الصحة في أبوظبي للابتكار تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2023 وبمشاركة نخبة من الشركاء من القطاع الصحي في الإمارة. وتستعرض الدائرة خلال الأسبوع الذي يشهد سلسلة من الأنشطة التفاعلية جملة من جوانب الابتكار في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة بما في ذلك ابتكارات الشركات الناشئة في أبوظبي ومنظومة علوم الحياة للرعاية الصحية في «الميتافيرس» وغيرها.
وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي: «في ظل القيادة الرشيدة، تحتفي الإمارات في مثل هذا الوقت من كل عام بالابتكار إيماناً منها بأهميته كرافد للإنجاز والنجاح سواءً للمؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص أو أفراد المجتمع».
وأضاف: نعي في الدائرة ضرورة غرس روح الابتكار والإبداع بين كافة العاملين في قطاع الرعاية الصحية، تعزيزاً لمخرجات القطاع وجودة واستدامة خدماته لترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

دائرة الصحة
أبوظبي
صحة أبوظبي
أسبوع الابتكار
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