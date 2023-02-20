شخبوط بن نهيان: ملتزمون بمكافحة تغير المناخ

أديس أبابا(وام)

حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ (الكاهوسك) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث ناقش العمل المناخي والاستعدادات المقبلة لمؤتمر الأطراف (COP28) الذي سيعقد في دبي خلال نوفمبر المقبل.

وشارك معاليه في اجتماع اللجنة نظراءه من العديد من الدول الأفريقية تبادل وجهات النظر حول السبل المثلى التي يمكن لدولة الإمارات والمنطقة الأفريقية أن تنتهجها لمواجهة تغير المناخ، والزخم الذي يمكن أن يحققه COP28 للحفاظ على أهداف اتفاق باريس في متناول المجتمع العالمي بلا استثناء. وأكد معاليه، في تصريحاته، التزام دولة الإمارات بمكافحة تغير المناخ، مشدداً على هدف الدولة في التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق نتائج ملموسة؛ كما شدد على أهمية مشاركة البلدان الأفريقية في COP28 وسلط الضوء على ضرورة أن تشجع السياسات المنتهجة التقدم الشامل.

كما أكد معاليه أن مؤتمر COP27 الذي عقد في شرم الشيخ حقق تقدماً مهماً، وقال: تسعى دولة الإمارات للبناء على هذا الإرث المهم، وهي ملتزمة بالدفع قدماً بإجراءات ملموسة عبر جميع المجالات ذات الأولوية في اتفاق باريس، مثل إجراءات التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسارة والأضرار. وأضاف معاليه: يمتد هذا النهج الشامل إلى جميع الشركاء والجهات المعنية في جميع أنحاء أفريقيا، ويتضمن دعم الشباب، ورواد الأعمال وشركات القطاع الخاص، والنساء، وهيئات المجتمع المدني؛ يجب دعم الشباب على وجه الخصوص وتمكينهم للمشاركة في مؤتمر الأطراف وتقدير دورهم المهم.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات ملتزمة بمعالجة نتائج التقييم العالمي من خلال خطة عمل واضحة لتحقيق هدف الـ1.5 درجة مئوية، وذلك يشمل تسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز تحول الطاقة، ومعالجة الأمن الغذائي، ونظم الأراضي والمياه في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.