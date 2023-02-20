قائد القوات البرية يستقبل عدداً من كبار القادة ضيوف «آيدكس»

أبوظبي (وام)

استقبل اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، كلاً من معالي هو لي جونغ سوب، وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا، والفريق جوي مارتن سامبسون، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق أول خوكاتي مباثا، قائد الجيش الجنوب أفريقي.

جرى خلال اللقاءات، استعراض علاقات التعاون ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.

كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل تلك المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً، وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي «آيدكس» و«نافدكس».