الثلاثاء 21 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

قائد القوات البرية يستقبل عدداً من كبار القادة ضيوف «آيدكس»

سعيد الشحي خلال استقباله هو لي جونغ سوب (وام)
21 فبراير 2023 02:22

أبوظبي (وام) 

استقبل اللواء الركن سعيد راشد الشحي، قائد القوات البرية، بمكتبه في معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، كلاً من معالي هو لي جونغ سوب، وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا، والفريق جوي مارتن سامبسون، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفريق أول خوكاتي مباثا، قائد الجيش الجنوب أفريقي.

أخبار ذات صلة
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي

جرى خلال اللقاءات، استعراض علاقات التعاون ذات الصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة.
كما تم تبادل الأحاديث حول أهمية تنظيم مثل تلك المعارض الدفاعية المتخصصة عالمياً، وفي مقدمتها سلسلة معارض الدفاع الدولي «آيدكس» و«نافدكس».

القوات البرية
الإمارات
معرض الدفاع الدولي
آيدكس
آخر الأخبار
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
الإمارات
بتوجيهات محمد بن راشد.. 37 طناً من المواد الإغاثية لسوريا
اليوم 02:24
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
الإمارات
مسؤولون ومشاركون: «نافدكس 2023» منصة لعرض أحدث التقنيات والأنظمة الدفاعية البحرية
اليوم 02:24
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
الإمارات
برعاية الشيخة فاطمة.. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق اليوم في أبوظبي
اليوم 02:24
حامد بن زايد يتفقد إحدى القطع المشاركة خلال جولته في المعرض (تصوير: عبدالله النيادي وراشد المنصوري)
الإمارات
حامد بن زايد: «نافدكس» منصة عالمية متخصصة للشركات الوطنية والدولية
اليوم 02:24
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
الإمارات
6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي
اليوم 02:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©