كولجيت غاتا أورا لـ «الاتحاد»: 2.8 تريليون دولار قيمة سوق الدفاع  والفضاء والأمن العالمي العقد المقبل

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف كولجيت غاتا أورا، رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن أحدث المنتجات التي تعرضها بوينج في معرض «آيدكس 2023»، وتتمثل في مروحية CH-47، ونظام T-7 المتطور، وطائرة KC-46A، وطائرة Integrator ER.

وأوضح أورا، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن مروحية CH-47F Chinook، تضم مجموعة من الأنظمة المتكاملة التي تشمل نظام الإدارة الرقمي لقمرة القيادة، بالإضافة إلى قدراتها المتطورة في المناولة، وتشمل قائمة مهامها الرئيسية نقل القوات، والمدافع، والمعدات، والوقود، وتشكل مروحية Chinook الخيار الأفضل لعمليات الإغاثة الإنسانية عند وقوع الكوارث، حيث تشمل مهامها نقل المواد الإغاثية، والإخلاء الجماعي للاجئين. وأفاد أورا بأن نظام T-7 المتطور لتدريب الطيارين على أداء مشابه للمقاتلات وأحدث إلكترونيات الطيران، وطائرة KC-46A متعددة المهام، والأكثر تطوراً على مستوى العالم لإعادة تزويد الطائرات بالوقود، وطائرة Integrator ER للمجموعة 3 من الطائرات المُسيّرة والمصممة للمسافات الطويلة التي تُستخدم في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. ولفت رئيس شركة بوينج في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا إلى أن معرض «آيدكس» يُعد الأضخم من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشكل المعرض فرصة مهمة لنا للشركة لعرض منتجاتها وخدماتها الخاصة بالدفاع والأمن.

ولفت إلى أن قيمة سوق الدفاع والفضاء والأمن العالمي ستبلغ في العقد المقبل 2.8 تريليون دولار، مشيراً إلى أن تحقق ذلك يعتمد على تأثير التحديات الجيوسياسية والأمنية في تزايد الطلب والأهمية المستمرة للطائرات العسكرية والأنظمة المستقلة والأقمار الصناعية والمركبات الفضائية، وغيرها من المنتجات والخدمات الدفاعية. وقد بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن اعتباراً من الربع الأخير من عام 2022 حوالي 54 مليار دولار، تمثل %28 منها طلبات من عملاء خارج الولايات المتحدة.