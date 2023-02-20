تفاهم بين «مجلس التوازن» و «التسليح االمصرية»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار دعم علاقات الشراكة والتعاون بين دولــة الإمارات العربيـــة المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تبادل مجلس التوازن على هامش اليوم الأول من معرض (آيدكس 2023) أمس ، مذكرة تفاهم مع وزارة الدفـاع المصرية، ممثلة في هيئة تسليح القوات المسلحة، سعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية.

وقَّع المذكرة كل من طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، واللواء أسامة عزت، مساعد وزير الدفاع للتسليح، بحضور الفريق أسامة أحمد عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تقديم كافة أوجه الدعم بين الجانبين بما يحقق التكامل في تطوير الصناعات الدفاعيـــة والأمنية وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وتنص أبرز بنود المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين ودعم استراتيجية تطوير الصناعات الدفاعية، وبحث فرص وآليات التعاون المشترك بينهما في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في ظل الرؤى السديدة والدعم المتواصل لقيادة البلدين الشقيقين. وأضاف أن مذكرة التفاهم ترمي لتأسيس روابط صناعية قوية في مجال الدفاع والأمن، وتوفر إطاراً عملياً للعمل معاً، وبحث آفاق التعاون على أساس المصالح المشتركة لكلا البلدين.

تعزيز التعاون

صرح الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة قائلاً: تأتي مذكرة التفاهم في مجال الصناعات الدفاعية بين مجلس التوازن الإماراتي وهيئة التسليح للقوات المسلحة المصرية، في إطار دفع أطر التعاون في مجال التصنيع العسكري والدعم الفني بين البلدين الشقيقين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للبلدين الشقيقين والارتقاء بالعلاقات الدفاعية إلى أعلى مستوياتها وتهيئة الظروف المناسبة، لتعزيز التعاون في كافة المجالات عن طريق الاندماج والترابط الوثيق بين الجانبين وباستغلال كافة الإمكانيات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة بالبلدين لتحقيق التكامل في مجال الصناعات الدفاعية.