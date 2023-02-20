«تريندز» يشارك في «آيدكس» و«نافدكس» 2023 برؤى بحثية علمية

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في أعمال الدورة الحالية لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» 2023 ممثلاً برئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبد الله العلي، وعدد من الباحثين، بمشاركة طيف واسع من المسؤولين وممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم. وأكد الدكتور العلي أن هذه المشاركة تأتي في إطار حضور «تريندز» الفاعل في المحافل العالمية، وتأكيداً على رسالته ورؤيته البحثية المعرفية، وأهمية مراكز الفكر في استشراف الأحداث، وتقديم رؤى وازنة حول العديد من القضايا والموضوعات.

وأشار إلى أن مؤتمر الدفاع الدولي 2023 الذي ينعقد تحت شعار «التكيف والاستكشاف والتحول: إعادة تصور الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر مضطرب»، يشكل فرصة فريدة لمناقشة وتبادل الأفكار.