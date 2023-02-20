«SAMI» السعودية تطلق المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت شركة سامي السعودية SAMI، الشريك الوطني الرائد في قطاع الصناعات الدفاعية والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية في منطقة الرياض بمدينة الخرج والذي يهدف إلى توطين الصناعات الدفاعية وبناء القدرات المحلية في مجال هندسة وتصميم الأنظمة الأرضية بالإضافة إلى اختبار وتأهيل النظم وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة الشاملة والدعم اللوجيستي المتكامل.

جرى ذلك ضمن فعاليات معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2023»، الذي يقام خلال الفترة من 20 حتى 24 من فبراير الجاري بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومع إطلاق المجمع تم توقيع اتفاقية مع شركة غفري أسوشيتس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات تركي بن عبدالله الدخيل ومعالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والرئيس التنفيذي لشركة SAMI المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد، فيما مثّل شركة غفري أسوشيتس المؤسس ورئيس مجلس الإدارة يوسف غفري.

وتنص الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة غفري أسوشيتس على تصميم المجمع المخصص لتصنيع العربات المدرعة ودمج ومواءمة الأنظمة الأرضية المتقدمة وتصنيع وتجميع واختبار وصيانة الأنظمة الأرضية، ما يؤدي إلى تطوير قطاع الصناعات الدفاعية بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. وتعليقاً على توقيع هذه الاتفاقية، قال المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، الرئيس التنفيذي لشركة SAMI: «نحن فخورون بإطلاق المجمع الصناعي للأنظمة الأرضية وبتوقيع تلك الاتفاقية مع شركة رائدة في مجال المنشآت الصناعية، والتي ستفتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية».

وأضاف: «إن هذه المشاركة تأتي تأكيداً على ما يحظى به قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة من دعم لا محدود ورعاية من القيادة الحكيمة، نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية الدفاعية الوطنية، والسعي إلى دعم توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030، ليصبح القطاع بذلك رافداً مهماً للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل للسعوديين، وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني».

وتابع يوسف غفري: «يسعدنا أن نشهد معكم هذه المناسبة العظيمة اليوم، ويتشرف غفري بكونه جزءاً من هذا المشروع المهم جداً ونتطلع لتقديم خبرتنا التصنيعية المتعمقة لإنجاح مركز التميز لإنتاج أحدث المركبات العسكرية البرية، ونفخر بكوننا مساهمين في رؤية المملكة 2030».