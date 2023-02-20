برعاية «أم الإمارات».. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق في أبوظبي غداً
برعاية «أم الإمارات».. «القمة العالمية للمرأة» تنطلق في أبوظبي غداً
21 فبراير 2023 00:04
برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة يومي غدٍ وبعد غدٍ القمــة العالميــة للمــرأة 2023 بعنوان "دور القيـادات النسائية في بنـاء السـلام، والاندمـاج الاجتماعـي، وصنـع الازدهـار"، التي ينظّـمها المجلـس العالمــي للمجتمعــات المســلمة، بالتعــاون مــع الاتحــاد النســائي العــام، وذلـك تزامنـاً مـع ذكـرى مـرور مائة عـام مـن حصـول النسـاء علـى الحـق في التصويـت والانتخـاب.
تُعقد القمّة تزامناً مع تعاظم الحاجة إلى خلق فضاء حواري عالمي للتعبير عن التضامن الإنساني، وتوحيد الجهود لمشاركة وجهات النظر وتبادل الخبرات واقتراح الحلول للتحديات المشتركة، مثل الفجوة بين الجنسين، والعنف الأسري، والتهميش الاجتماعي والاقتصادي، ومعالجة العقبات الفكرية والثقافية التي تقف أمام تمكين المرأة، والتعرف على الفرص والإمكانيات التي تحظى بها المرأة لقيادة المجتمع، مما يؤهلها للعب دور أساسي في مجالات التعليم وتنمية المجتمع.
وتمثّل القيــادات النسائية عنــصراً ذا أهمية قصــوى في دعــم الســلم والاندمــاج والازدهــار، خصوصــاً في تحقيــق التــوازن بــين الجنسين، وتمكيــن المرأة في عصرنــا الحــالي، وفي ظــل الظــروف الراهنــة، والتحديــات التـي يمـر بهـا العـالم، ومـا يصاحبهـا مـن صراعـات جيوسياسـية وركـود اقتصـادي، فإنه صـار لزامـاً أن تتوحـد سـواعد النسـاء مـن مختلـف الأعـراق والأديـان والثقافـات مـن أجـل مواجهـة التحديـات، وتعزيـز مسـاهماتهن بالحكمــة في بنــاء الســلام، والمســاهمة في تحقيــق التعــافي الاقتصــادي والاندمــاج المجتمعـي.
وتناقش المشاركات والمتحدثات، كافـة القضايـا والتحديـات التـي تهـمُّ المرأة في هـذه الظـروف المفصليـة مـن تاريـخ البشريـة، إلى جانب اكتشــاف ســبل بنــاء جســور الســلام، وتحقيــق الاندمــاج، وازدهــار الأوطــان.
وتؤكد رعاية "أم الإمارات" للقمة حرص سموّها وريادتها المتميزة في دعم المرأة الإماراتية، وتمكينها في المجتمع، ودورها الإنساني العظيم، ومكانة سموّها التي تحظى بها في المنظمات والهيئات الدولية.
وتتضمن أجندة القمــة العالميــة للمــرأة 2023 كلمة الافتتاح لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وكلمات رئيسية من القيادات النسائية، حول مواضيع الاستدامة، والتغير المناخي.
وتتناول جلسات القمة مواضيع الاستدامة، والعمل الإنساني، والتخفيف من حدّة الفقر، لاتخـاذ إجـراءات جديـدة لمعالجـة هـذه المشـاكل مـن خـلال تعزيز دور العمـل الإنسـاني في مواجهـة انتشار الفقـر والتغير المناخي.
وتستعرض جلسات القمة، نمـاذج لإنجـازات خالـدة صنعتها المـرأة في كل بقـاع الأرض في سـجل التاريـخ، للاحتفـاء بهـن وتقديرهـن وتكريمهن عـلى مسـاهماتهن العظيمة في التاريخ المشترك للبشرية.
وتتيح القمة، المجال أمام المشاركات مـن النساء الرائدات للحديـث عـن قصصهـن ونجاحاتهن، وكيـف يسـتثمرن القيادة والتأثير لتحقيـق أثـر مجتمعـي يقـود إلى التغيّـر في المجـالات التـي يعملـن فيهـا، إضافـة إلى الاستماع لقصـص أخـرى مـن نمـاذج رائدة، اسـتثمرن نجاحاتهن في الوسائل والقنـوات المؤثرة لإلهـام الملاييـن مـن النسـاء الأخريـات، وتشـجيعهن عـلى خلـق التغيّـر الإيجـابي في بنـاء السـلم، وتحقيـق الاندمـاج الاجتماعـي وصناعـة مستقبل المجتمعـات ونمائها.
وتأتي هذه القمة بمشاركة كوكبة من القيادات النسائية البارزة على مستوى العالم، ما يمثل فرصة رائعة لترسيخ التعاون الدولي لصنع واقع جديد، ومساحة أرحب للمرأة لتكون رائدة وصانعة قرار، اتساقاً مع حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على خلق بيئة تمكينية للمرأة، وزيادة الوعي العام حول التنوع الاجتماعي، وحفظ السلام على مستوى العالم.
وقد حصدت ابنة الإمارات مكاسب عديدة ضمن أولويات الدولة الاستراتيجية، من خلال ترسيخ البيئة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداعمة لتفعيل دور المرأة، لتواصل مسيرة النجاحات، والتي وضع لبنتها الأولى وأرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".
وبفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، سطّرت المرأة الإماراتية سجلاً حافلاً بالإنجازات في كل القطاعات الحيوية والمتقدمة.
وعلى مدار السنوات الماضية، عملت دولة الإمارات على ضمان استمرارية الإنجازات لأجيال المستقبل، وفقاً لأفضل المعايير الدولية في مجال تمكين المرأة، ودائماً ما تؤكد أن المرأة قائدة فعّالة وصانعة التغيير فيما يتعلق بمعالجة التكيّف مع المناخ والتخفيف من آثاره وإيجاد الحلول.
و تؤكد قيادة دولة الإمارات على ضرورة أن تتمتع النساء بفرص متساوية في الحصول على التعليم والتدريب على المهارات اللازمة للقيادة، والمساهمة في الاقتصاد المستدام للمستقبل، كما يجب أن يشاركن في تصميم وتنفيذ إجراءات الاستجابة المناخية لضمان المساواة في تقاسم المنافع.
ويأتي انعقاد القمة العالمية للمرأة، في الوقت الذي تتبنى فيه دولة الإمارات استراتيجيات جديدة وحلولاً أكثر شمولية من شأنها معالجة المشكلات التي تعوق تقدّم المرأة، والاضطلاع بدورها الجوهري في مسيرة التنمية المستدامة، ودعم قدراتها الفائقة على تعزيز السلام والأمن في العالم، وتحقيق ما تصبو إليه المجتمعات كافة من رفاهٍ ورخاءٍ وازدهار.
وتؤدي الإمارات دوراً بالغ الأهمية في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن، في إطار هيئة الأمم المتحدة، خصوصاً في ظل عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من 2022-2023، وبتعاون حثيث بين مختلف الجهات، تسعى بشكل دائم للتأكيد على أهمية المشاركة الفاعلة للمرأة في شؤون السلام والأمن كأولوية للمساهمة في بناء السلام حول العالم.
وقد حققت المرأة الإماراتية قفزات كبرى، تجاوزت المطالبة بالحقوق والتمكين، لتسطّر سجلاً حافلاً بالإنجازات في كافة القطاعات الحيوية والمتقدمة بالدولة و لتؤكد ابنة الإمارات على مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله": "المرأة الإماراتية شريك أساسي في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا".
وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للمرأة، أن المجلس يؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه المرأة في العالم، من حيث الأدوار المتنامية لها في مجال بناء السلام وتعزيز الاندماج الاجتماعي وصنع المستقبل المزدهر للأجيال المقبلة.
وقال النعيمي، إن رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" للقمة، تأتي تأكيداً على حرص سموها وريادتها المتميزة في دعم المرأة الإماراتية وتمكينها في المجتمع، وامتداداً لدورها الإنساني العظيم ومكانة سموها التي تحظى بها في المنظمات والهيئات الدولية.
وأضاف النعيمي أن عقد هذه القمة يأتي بالتزامن مع تزايد الحاجة الماسة إلى خلق فضاء حواري عالمي للتعبير عن تضامننا الإنساني، وتوحيد جهودنا لمشاركة وجهات النظر وتبادل الخبرات واقتراح الحلول للتحديات المشتركة، مثل التوازن بين الجنسين والعنف الأسري الاجتماعي والاقتصادي، ومعالجة العقبات الفكرية والثقافية التي تقف أمام تمكين المرأة، والتعرف على الفرص والإمكانيات التي تحظى بها المرأة للمساهمة في قيادة المجتمع، مما يؤهلها للعب دور أساسي في مجالات التعليم وتنمية المجتمع.
من جانبها، أعربت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، عن فخرها باحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات "القمة العالمية للمرأة 2023" تحت عنوان "دور القيادات النسائية في بناء السلام والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار".
وأكدت سعادتها أن القمة تنطلق على أرض دولة الإمارات التي آمنت بحقوق المرأة منذ السنوات الأولى لتأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، والقيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث اتبعت الدولة أفضل الممارسات والمعايير والمواصفات الدولية في دعم وتمكين المرأة بكافة المجالات، محقّقة على مدار نصف قرن من الزمن نموذجاً ملهماً لريادة وتميّز العنصر النسائي في جميع المجالات والقطاعات.
وقالت سعادتها: "نسعد دائماً بشراكاتنا المميزة مع جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالمرأة على مستوى العالم، والتي أتاحت لنا استضافة هذا الحدث المؤثر، المقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي لطالما قدّمت كل المساندة والدعم للمرأة، وذلّلَت كل ما يعترض طريقها من عراقيل، ومَدَّتها بكل ما تحتاج إليه لتكون دائماً على قدر المأمول منها من مستويات التميز والإسهام بصورة مؤثرة في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لمجتمعها والعالم أجمع".
وأضافت سعادتها: "القمة العالمية للمرأة جاءت بأهدافها العميقة في توقيت مهم يعاني العالم فيه من أزمات وتحديات ملحَّة، والتي عظمت معها الحاجة للتعاون وتضافر الجهود وتشارُك الأفكار والاتحاد والتكاتف من أجل البشرية".
وأوضحت أنه سبيل لتغيير العالم، ما لم تكن هناك مساواة، وتكريم للمرأة، وتوفير مساحة يمكن من خلالها تعزيز هذا المبدأ، وعليه جاءت هذه الفرصة مع إطلاق فعاليات القمة العالمية للمرأة، التي تزخر بحضور استثنائي من قيادات نسائية رفيعة المستوى، لتوحيد الرؤى والعمل معاً لتعزيز التوازن بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن إيجاد حلول جديدة لمعالجة الفجوات القائمة منذ فترة طويلة بين الجنسين".
وتتضمن أجندة القمــة العالميــة للمــرأة 2023 كلمات رئيسية و12 جلسة تتناول موضوعات عدة.