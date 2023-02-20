صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس الجمعية الوطنية لنيبال

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، معالي غانيش براساد تيميلسينا، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال في المجالات كافة، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات.

وأكد معالي صقر غباش، حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة، ورؤيتها حيال مختلف القضايا، وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العالم من تطور على مختلف الصعد.

وأكد الجانبان أهمية التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية لجمهورية نيبال، وإبراز الدور الأساسي للبرلمانات في تعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين، وأشارا إلى أهمية تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة تبادل المعرفة والممارسات البرلمانية.

بدوره، أكد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية نيبال، أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وأهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة البرلمانية، نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات في تعزيز الحوار الحضاري والتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب.

كما أثنى على ما تشهده دولة الإمارات من تطور في جميع القطاعات، وما تحظى به من سمعة عالمية واحترام لدى المجتمع الدولي، لما تتبناه من سياسات قائمة على قيم الوسطية، والتسامح، والاعتدال، والانفتاح.