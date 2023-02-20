«الشارقة للصحافة» يشارك في «المنتدى السعودي للإعلام»

الشارقة (الاتحاد)

نظم نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أمس ضمن فعاليات النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام الذي يُعقد على مدار يومين ويختتم اليوم بالعاصمة السعودية الرياض جلسة «جيل الإعلام الجديد: المتغيرات والفرص» بمشاركة سعادة طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية والبروفيسور هايرو لوجو أوكاندو عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة وديفيد رابوي رئيس شركة «استراتيجيك امبروفزيشن».

وناقشت الجلسة سُبل تعزيز قدرات الجيل الجديد وتأهيلهم لسوق العمل الإعلامي لاسيما مع متغيرات وتطورات التكنولوجيا الحديثة كما بحثت كيفية تحقيق التكامل بين الجانبين الأكاديمي والعملي بالمهن الإعلامية والتطرق إلى واقع المبادرات الإعلامية للشباب والنشء وآليات تعزيزها.

وسلط طارق سعيد علاي الضوء خلال الجلسة على جهود إمارة الشارقة في رعاية الأطفال والنشء وبناء الإنسان في شتى المجالات واستراتيجية الإمارة المنبثقة من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي ترسخ لبناء الأجيال بالعلم والمعرفة والاستثمار الأمثل في القدرات البشرية وتمكينهم وتوظيف طاقاتهم والنهوض بهم في شتى المجالات.

كما استعرض عدداً من المبادرات والبرامج التي ينفذها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، واتفق المتحدثون في ختام الجلسة على ضرورة تبني برامج التربية الإعلامية التي من شأنها بناء الثقافة والفكر وتعزيز مهارات إدراك الرسائل الإعلامية المختلفة والانتقاء المعلوماتي عند الأجيال الجديدة بما يتفق مع الثوابت والقيم المجتمعية، لاسيما في ظل الانفتاح المعلوماتي العالمي مع التأكيد على أهمية تعزيز المبادرات التي من شأنها ضمان مواكبة الأجيال الجديدة للتطورات التكنولوجية، بشكل يتماشى مع أساسيات العمل الإعلامي ويراعي ضوابطه.