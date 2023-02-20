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الإمارات

لجنة «الوطني» تناقش تطوير العلاقات مع بولندا

أعضاء اللجنة لدى استقبال الوفد البولندي (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:21

أبوظبي (الاتحاد)

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عقدت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة سعادة ميرة سلطان السويدي رئيسة المجموعة، اجتماعاً مع مجموعة الصداقة البرلمانية البولندية الإماراتية، برئاسة زبيغنيو تشميلويك، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في أبوظبي، حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات البرلمانية.
شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، كل من: مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي أعضاء المجلس، وحضور عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وأكد الاجتماع على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين، وأهمية تطويرها خاصة في الشأن البرلماني، وسعي المجلس إلى مواكبة ما تشهده العلاقات بين البلدين من نمو، والدفع بها لتشمل جميع المجالات، وأهمية تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات البرلمانية ووجهات النظر والآراء والمواقف السياسية، والتعاون في مختلف المحافل البرلمانية.
واتفق الجانبان على أهمية توثيق روابط التعاون الاقتصادي مع بولندا، وضرورة استكشاف الشركات البولندية لفرص الاستثمار في دولة الإمارات، ومتابعة التعاون والتنسيق مع جمهورية بولندا في مجال الطاقة المتجددة والمناخ والرقمنة.
كما أشار الاجتماع إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «»COP28 خلال العام الجاري في مدينة إكسبو بدبي، والذي يعد أكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي، وتم كذلك استعراض الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ تأسيسها، وما شهدته من قفزات نوعية في السنوات الأخيرة خاصة في العمل البرلماني.

الإمارات
بولندا
المجلس الوطني الاتحادي
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