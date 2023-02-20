نهيان بن مبارك: «خليفة الدولية» أسهمت في تنمية وتطوير الزراعة وإنتاج التمور

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلنت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدورتها الخامسة عشرة 2023، كما أعلنت عن أسماء الفائزين بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات بدورتها الخامسة 2023، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الأمانة العامة للجائزة بقصر الإمارات. وأعربت الأمانة العامة للجائزة عن سعادتها بارتفاع معدلات المشاركة بالجائزة، وخاصة على الصعيد المحلي، والذي شهد تفوقاً للمشاريع والمراكز البحثية في جامعات الدولة، وحصْد عدد كبير من عدد الجوائز المقدمة، كما ارتفع عدد المشاركين في المسابقات لفئات التنافس المحلية، كما تلقت الجائزة مشاركات أكثر من 180 مرشحاً يمثلون أكثر من 24 دولة.

وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، عن تقديره للرعاية التي تحظى بها الجائزة والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، التي أسهمت في تعزيز الموقع الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، من خلال التعاون مع الدول المنتجة للتمور والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وأكد على ثقته بجهود الأمانة العامة للجائزة التي لعبت دوراً هاماً في بناء شراكات دولية لتنمية وتطوير هذا القطاع.

من جهته، قال الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، إن الجائزة خَطَتْ منذ انطلاقتها خطوات كبيرة، وحققت الريادة لتصبح الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم بفضل الرعاية والدعم المستمر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة. ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة. مشيراً إلى أن الدورة الخامسة عشرة للجائزة قد شارك فيها 169 باحثاً يمثلون 26 دولة.

وأضاف أنه بناء على تقرير اللجنة العلمية، فقد تم تحديد أسماء الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الخامسة عشرة 2023 وفقاً للمعايير والآليات الدولية المتبعة في منح الجائزة، حيث اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أسماء الفائزين وجاءت النتائج على النحو التالي:

«فئة المشاريع التنموية والإنتاجية الرائدة» وفاز بها مشروع نخلة التمر بواحة العين، ببلدية مدينة العين.

وفي فئة البحوث والدراسات المتميزة والتكنولوجيا الحديثة فاز بالجائزة (مناصفة): بحث حول «الكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء باستخدام جهاز استشعار بصري موزع»، مقدم من: جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ووزارة البيئة والمياه والزراعة/ مركز النخيل والتمور بالإحساء/ المملكة العربية السعودية، وبحث حول «كيف يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن توفر الحماية من متلازمة التدهور المفاجئ على نخيل التمر، باستخدام الحمض امينو سيكلوبروبان وحمض الكربوكسيل»، والبحث مقدم من الدكتور سينان أبو قمر، جامعة الإمارات بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز خليفة للتقنيات الحيوية والهندسة الوراثية، وجامعة مردوخ بأستراليا.

وفي فئة «الشخصية المتميزة في مجال النخيل والتمر والابتكار الزراعي» فاز بالجائزة «مناصفة» كل من «الدكتور سمير عبد الحميد الشاكر/ جمهورية العراق والدكتور ريكاردو سالومون توريس، الولايات المتحدة المكسيكية.

وفي فئة «المنتجون والمصنعون والمسوقون المتميزون»، فاز بالجائزة مشروع «من نفايات إلى ثروة»، وهو البحث المقدم من: د. لاي كوك سونغ الأستاذ في كليات التقنية العليا دولة الإمارات العربية المتحدة.

أسماء الفائزين

جاءت النتائج على النحو التالي:«فئة المزارع الصغيرة»، الفائز بالمركز الأول: خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، أما الفائز بالمركز الثاني فكان من نصيب موزة محمد بخيت الحميري. وضمن فئة «المزارع المتوسطة» فاز بالمركز الأول: خميس محمد خميس فريح القبيسي، أما المركز الثاني فكان من نصيب راشد حمد مصبح فارس الشامسي. وضمن فئة «المزارع فوق المتوسطة» الفائز بالمركز الأول علي سعيد حمودة خميس العرياني، أما الفائز بالمركز الثاني فكان إسماعيل محمد إسماعيل عبيد اليماحي. وفي فئة «المزارع الكبيرة»، كان الفائز بالمركز الأول: خليفة بطي محمد خليفة الشامسي. حضر المؤتمر الصحفي الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومحمد غانم المنصوري ممثل شركة الفوعة، ومبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وممثلون من جهات اتحادية ومحلية.

الفائزون بالجائزة المحلية بالإمارات

قال الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس الأمناء، إن جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع شركة الفوعة، قد استقطبت خلال دورتها الخامسة نخبة من أصحاب المزارع المتميزين على مستوى الدولة، بلغ عددهم 125 مزارعاً ممن لديهم أفضل وأجود أصناف النخيل بدولة الإمارات العربية المتحدة، تركزت منافساتهم ضمن خمس فئات، حيث تم اختيار الفائزين وفقاً للمعايير والآليات المعتمدة.

من جهته، أشاد محمد غانم المنصوري ممثل شركة الفوعة بجهود الأمانة العامة للجائزة في الإشراف وتنظيم جائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر بالإمارات، وقال: إن هذه الجائزة تجسد مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة تجاه مزارعيّ النخيل بالدولة. حيث تأهل فيها 36 متنافساً، وتم اختيار الفائزين الـ 7 من بينهم.

واعتمدت الأمانة العامة للجائزة، بناءً على تقرير اللجنة الفنية المؤلفة من خبراء يمثلون كلاً من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة الفوعة.