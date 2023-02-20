«الإمارات الصحية» لـ «الاتحاد»: ثلاثيني يستعيد قدرته على الحركة بعد إصابته بشلل رباعي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمكن الفريق الطبي في مستشفى صقر برأس الخيمة، التابع للمؤسسة، من التعامل بنجاح مع مريض في العقد الثالث من عمره، بعد تعرضه لكسور وإصابات خطيرة في منطقة الرقبة إثر حادث سير.

وأشارت المؤسسة، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إلى أنه تم إجراء عملية جراحية معقدة وعاجلة في قسم جراحة الأعصاب بالمستشفى، استمرت لمدة أربع ساعات ونصف ساعة، وقد تكللت العملية بنجاح، واستطاع المريض العودة إلى الحركة بعد أن أصيب بشلل في أطرافه الأربعة. ويعد هذا النوع من العمليات، هو أول عملية من نوعها بهذه المواصفات الجراحية المعقدة، تجرى في مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حيث اتسمت الحالة بالخطورة العالية نظراً للإصابات التي تضمنت خلع بين فقرات العمود الفقري العنقي، وخلع بين الرقبة والجمجمة.

وقد أدخل المريض، البالغ من العمر 35 عاماً، إلى مستشفى صقر، بعد تعرضه لحادث سير أسفر عن إصابته بضعف شديد وشلل في الأطراف الأربعة، لا سيما في الطرفين السفليين، حيث أظهرت الفحوص وجود انزلاق بالفقرة العنقية الرابعة والفقرة العنقية الخامسة، والتحام الفقرات العنقية الثانية والثالثة والرابعة مع عدم ثباتية (حركة) بين الجمجمة والعمود الفقري، وقد أدى الخلع العنقي لدى المريض إلى استغراق العملية الجراحية لمدة 4 ساعات ونصف ساعة، فيما تحتاج الإصابات التي لا يرافقها خلع رقبي إلى 3 ساعات فقط.

منظومة متكاملة

أكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، أن المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة، اكتسبت خبرات ومهارات كبيرة خلال السنوات الماضية، وقد عززتها المؤسسة بمنظومة متكاملة من أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن سرعة استجابة الفريق الطبي في المستشفى ودقة العمل وكفاءته، تثبت القدرات والخبرات الطبية والتمريضية التي تستقطبها المنشآت الواقعة تحت مظلة المؤسسة، منوها بجهود الفريق الطبي الذي قام بإجراء الجراحة بنجاح، ما أسهم في عودة المريض إلى الحركة بعد أن أصيب بشلل في أطرافه الأربعة.

كادر ماهر

أوضحت الدكتورة منى عبيد العيان، مدير مستشفى صقر، أن هذا النوع من العمليات يعتبر من الجراحات المعقدة التي تتطلب كادراً ماهراً ذا خبرة، وسرعة استجابة ودقة في الإجراء مع خطورة حدوث مضاعفات عصبية ووعائية، لا سيما أنها أول عملية من نوعها تجري في مستشفيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وأشارت إلى أن المريض، وبعد إجراء العملية، بدأ يظهر مؤشرات إيجابية ملحوظة دون حدوث أي مضاعفات، حيث تماثل للشفاء ما سمح له بمغادرة المستشفى، مثمنة جهود الفريق الطبي، وسرعة استجابته ومهارته في التعامل مع المريض. وقالت العيان: «أدت سرعة الاستجابة، والكفاءة التي يتحلى بها الفريق الطبي الذي ضم رئيس قسم جراحة الأعصاب الدكتور إبراهيم محمد خير اليوسف، ورئيس قسم التخدير الدكتور هشام علي، إلى نجاح العملية الجراحية لتثبيت الفقرات الرقبية وتثبيت الجمجمة، مع رفع الضغط عن النخاع الشوكي للمريض». يذكر أن عدد المترددين على «العيادات الخارجية» للمستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بلغ مليون مريض، وما يقارب 75 ألف مريض مقيم في مختلف المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة في العام 2022. ووصلت نسبة النمو في معدل إشغال الأسرّة في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة 6.1% العام الماضي مقارنة بعام 2021، فيما وصلت نسبة إشغال الأسرة في بعض المستشفيات إلى أكثر من 90%.