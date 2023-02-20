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فعاليات للتوعية بسرطان عنق الرحم في رأس الخيمة

جانب من الفعاليات (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:20

رأس الخيمة (الاتحاد)

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نظمت جمعية الإمارات للسرطان فرع رأس الخيمة سلسلة نشاطات وفعاليات صحية، تزامناً مع شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، وذلك على امتداد كورنيش القواسم في رأس الخيمة لمدة ثلاثة أيام، بالتعاون مع مستشفى بن عمران للنساء والولادة وإدارة الرعاية الصحية وجامعة رأس الخيمة للعلوم الصحية وجمعية نهضة المرأة في رأس الخيمة، حيث شملت هذه الفعاليات العديد من الأنشطة، منها توزيع نشرات توعوية للجمهور وفحوصات طبية. وقالت مهرة محمد بن صراي مديرة فرع رأس الخيمة في جمعية الإمارات للسرطان: إن الجمعية تضع نصب عينيها الدور التوعوي والتثقيفي وإيصال الرسالة بالشكل الصحيح لخدمة أفراد المجتمع.

سرطان عنق الرحم
رأس الخيمة
جمعية الإمارات للسرطان
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