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«تعليم» تعدّل آلية امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

«تعليم» تعدّل آلية امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني
21 فبراير 2023 02:23

دينا جوني (دبي) 

عدّلت مؤسسة الإمارات للتعليم من خصائص الورقة الامتحانية والبرمجة الزمنية وآلية اختبار نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023. وستكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي للطلبة من الخامس إلى الثاني عشر في جميع المسارات كتابية وإلكترونية في خمس مواد دراسية. وستعقد «تعليم» اختبارات تجريبية للورقة الامتحانية بالخصائص المعدّلة في الفترة الواقعة من 27 فبراير لغاية الثالث من مارس، مع استمرار اليوم الدراسي الاعتيادي.
ونفذت «تعليم» ورش تدريبية تخصصية للمعلمين ومديري المدارس وواضعي الأسئلة وفرق الدعم في الفروع المدرسية المختلفة بشأن التحديثات المتعلقة بالورقة الامتحانية. وفي خصائص الورقة الامتحانية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، ستقسّم الأسئلة إلى ثلاثة أجزاء. وسيركز الجزء الأول من الأسئلة الذي يستحوذ على 30% من مجمل الورقة الامتحانية، على المهارات الأساسية السابقة المطلوبة لتعلّم محتوى المنهج المرتبط بالصف الدراسي، فيما سيركز الجزء الثاني الذي يمثّل 50% من الامتحان على المهارات الأساسية لمحتوى المنهج المرتبط بالصف الدراسي، أي مستويات المعرفة والفهم وتطبيق المهارات بشكل مباشر. أما الجزء الثالث، فسيركز على المهارات بحسب المستوى الفكري الذي تنص عليه معايير المنهج المرتبط بالصف الدراسي بواقع 20% من الورقة الامتحانية. وسيتضمن الجزء الثالث سؤالاً أو سؤالين يربطان أكثر من مهارة. وسيؤدي الطلبة الاختبارات بشكل إلكتروني وورقي في مواد اللغتين العربية والإنجليزية للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر في جميع المسارات، والفيزياء لطلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، والعلوم لطلبة الصفوف من الخامس إلى التاسع في المسار العام.

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اختبارات تجريبية 
أجرت مؤسسة الإمارات للتعليم تحديثاً على البرمجة الزمنية لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، إذ ستنفذ المؤسسة اختبارات تجريبية في 27 و28 فبراير ومن الأول إلى الثالث من مارس مع استمرار اليوم الدراسي. وستطبق الامتحان الكتابي في اللغتين العربية والإنجليزية يومي 7 و8 مارس المقبل مع استمرار اليوم الدراسي. وستطبق اختبارات مواد المجموعة «ب» العملية في الفترة الواقعة من 6 إلى 10 مارس المقبل مع استمرار اليوم الدراسي. أما امتحان مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية، فسيؤديها الطلبة إلكترونياً يومي 13 و14 مارس، وسيؤدي الطلبة امتحان بقية مواد المجموعة «أ» النظرية من 17 إلى 24 مارس. ولفتت المؤسسة أن الجزء الكتابي لمادتي العربية والإنجليزية لصفوف الثاني عشر ستطبق في مدرسة الطالب. وستكون مسؤولية رصد وتصحيح الجزء الكتابي من امتحانات الثاني عشر في مواد اللغة العربية والرياضيات والفيزياء، منوطة بمركز تقدير الدرجات، فيما تصحح امتحانات اللغة الإنجليزية لصف الثاني عشر والمواد الكتابية للصفوف من الخامس إلى الحادي عشر، من قبل المعلم.

مؤسسة الإمارات للتعليم
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