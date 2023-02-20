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بلدية الظفرة تنفذ مشروع ممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية

مسارات للدراجات في مدن الظفرة (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:20

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مشروع إنشاء المماشي ومسارات الدراجات لإتاحة الفرص للجميع وتحفيزهم على الرياضة، وتوفير السلامة المرورية للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والمماشي بالمنطقة، وكذلك تعزيز صحة الفرد وجودة حياته.
ويأتي ذلك انطلاقاً من دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة قامت البلدية بإنشاء العديد من المماشي ومسارات الدراجات الهوائية لنشر ثقافة ركوب الدراجات الهوائية، التي أصبحت تلقى إقبالاً متزايداً، بالإضافة إلى إنشاء الحدائق ذات الأنشطة المتعددة، وتركيب الألعاب الرياضية في الحدائق على مستوى مدن المنطقة.
ويتضمن المشروع إنشاء مسار دراجات بطول 12 كيلومتراً، و9 كيلومترات ممرات مشاة في مدينة زايد، وإنشاء مسار دراجات بطول 9 كيلومترات، وممر مشاة بطول 6 كيلومترات في مدينة السلع، بالإضافة إلى إنشاء مسار دراجات بطول 3 كيلومترات، وممر مشاة بطول 6 كيلومترات في مدينة ليوا. وقد أنجزت البلدية أعمال ممرات المشاة ومسار الدراجات في شارع محمد خلف المزروعي، كما تم إنجاز مواقف انطلاق مسار الدراجات بواحة مدينة زايد بمساحة 10.068 متر مربع، وبعدد 123 موقفاً للسيارات وعربات الطعام المتنقلة.
وقد تم اعتماد تركيب 500 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية موفرة للطاقة وتعمل بنظام LED لتعزيز معايير الاستدامة، وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة والارتقاء بمستوى الحياة.

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تطوير مستمر
يهدف المشروع إلى تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة المشي ورياضة الدراجات الهوائية وتجنب تعرض المشاة للحوادث المرورية عند استخدام المسار الأيمن للطريق الأسفلتي، وتواصل البلدية عمليات تطوير وتحسين الطرق والمماشي بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة.

 

 

بلدية الظفرة
الظفرة
الدراجات الهوائية
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