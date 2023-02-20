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بلدية أبوظبي توعي بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي

أطفال مشاركون في الحملة (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:20

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى تعزيز مسؤوليتهم المجتمعية بشأن المساهمة في الحفاظ على المظهر الجمالي للمرافق العامة، ومواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر العام بهدف الارتقاء باستمرار بجودة حياة السكان، وإيجاد البيئة المثالية لجميع السكان والزوار، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي وضواحيها كونها من أجمل وأرقى مدن العالم وأكثرها تناسقاً ورونقاً.
كما ركزت الورش على شريحة الأطفال وتوعيتهم، وغرس القيم البيئية والجمالية في نفوسهم، وتحفيزهم على حماية المظهر العام والمرافق العامة، وسلوك الممارسات الإيجابية لدى ارتياد مختلف المرافق الترفيهية والحدائق والملاعب. ونظمت البلدية عروضاً توعوية للشركاء الاستراتيجيين، ومسابقات تحفيزية وتشجيعية للجمهور المشاركين في الحملة.

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«أرى مدينتي أجمل»
جاء ذلك خلال الحملة التي أطلقتها البلدية ممثلة بمركز بلدية الوثبة، تحت شعار «أرى مدينتي أجمل»، في حديقة البارجيل في الشامخة وتستمر حتى 24 فبراير الجاري، بهدف تحفيز أفراد المجتمع على تعزيز المظهر الحضاري لجميع المرافق، وقد شملت الحملة جميع المناطق الواقعة ضمن اختصاصات المركز، وبمشاركة الشركاء الاستراتيجيين ممثلين بكل من: جمعية أصدقاء البيئة، ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وهيئة الثقافة والسياحة، والهلال الأحمر الإماراتي، وهيئة الدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي. وضمن إطار الحملة نظم مركز بلدية الوثبة العديد من ورش العمل التخصصية والتثقيفية، بهدف توعية المجتمع للمحافظة على المظهر العام للمدينة والحد من المشوهات والارتقاء بمظهر وجمال المدينة. وتضمن برنامج الفعالية الزراعة والتشجير، وسقيا الطيور، وتوعية شاملة بشأن إعادة تدوير المواد المستخدمة.

 

 

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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