6% انخفاض معدلات الطلاق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي، من خفض نسبة الطلاق خلال العام الماضي 2022 بنحو 6%، حيث سجلت حالات النزاعات الأسرية التي انتهت بالطلاق نسبة 3% فقط، مقابل 9% عام 2021، وهو ما يعد إنجازاً نوعياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الدائرة في ترسيخ ثقافة التسامح وتشجيع التسوية الودية للخلافات، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، حرصها على تعزيز نشر ثقافة الحلول البلدية كجزء من جهودها لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للخلافات الأسرية والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تعزيز المبادرات الداعمة لضمان تماسك واستقرار المجتمع.

إلى ذلك، استطاعت الدائرة إنجاز ما يزيد على 99.2% من النزاعات الأسرية التي عرضت عليها خلال العام الماضي 2022، والتي بلغت نحو 15 ألفاً و606 نزاعات أسرية، حيث نجحت في حل 63% من النزاعات بالتراضي على مستوى إمارة أبوظبي.

«الصلح خير»

يرجع انخفاض نسب الطلاق إلى نجاح البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة التي تنفذها الدائرة، لا سيما برنامج «الصلح خير»، حيث استطاعت خفض نسبة الطلاق إلى نحو 6% خلال عام 2022، في حين سجل عام 2018 نسب طلاق وصلت إلى 12%، بينما ارتفعت إلى 13% في عامي 2019 و2020، لتنخفض بعد ذلك في عام 2021 إلى 9%، وتواصل الانخفاض في عام 2022 لتصل إلى 3%، وهو ما يعكس تطور الآليات المتبعة والبرامج التفاعلية التي تحقق الاستفادة لأطراف النزاع.