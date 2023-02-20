أول رسالة دكتوراه في «أكاديمية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

شهدت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، مناقشة أول رسالة دكتوراه، قدمها الباحث أحمد سيف صالح آل علي، بعنوان «إدارة المواهب البشرية وأثرها في تحقيق التميز المؤسسي»، دراسة ميدانية بوزارة الداخلية.

وتألفت لجنة التحكيم والمناقشة من الدكتور حلمي الوزان رئيساً، والدكتور محمد الطوخي عضواً ومشرفاً، والدكتور هيثم الزعبي مناقشاً خارجياً.

وأكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية، أن أكاديمية العلوم الشرطية تسير بخطى ثابتة وثقة كبيرة، وهي ماضية قدماً في تحقيق أهدافها وبرامجها، وتطوير منظومتها التعليمية والتدريبية والارتقاء الدائم بها، وصولاً إلى أهدافها المنشودة في المساهمة في مسيرة النماء والازدهار الذي تعيشه دولة الإمارات، واقعاً ملموساً في مناحي الحياة كافة.

عوامل النجاح

توجه العميد العثمني، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اهتمامه ودعمه للعملية التعليمية بالأكاديمية، وحرص سموه على توفير عوامل وسبل النجاح والتقدم لأبناء الشارقة كافة ومؤسساتها التعليمية.

وقد توصل الباحث في دراسته لنيل الدكتوراه إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها إنشاء إدارة جديدة تابعة لإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، يطلق عليها «إدارة اكتشاف وتطوير الموارد البشرية»، كما أوصى بتوفير التدريب اللازم، والسعي الدائم لتحقيق التميز المؤسسي على المستويات الإدارية والأمنية كافة، والتحفيز المستمر للمواهب، والعمل على تطوير أدائها، بما يتناسب مع متطلبات العمل الأمني.

وفي ختام المناقشة، أوصت اللجنة المشرفة بنجاح الطالب ومنحه درجة الدكتوراه في إدارة الشرطة بتقدير جيد جداً بعد إجراء التعديلات المطلوبة.