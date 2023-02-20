استعدادات للقمة الشرطية العالمية

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على الاستعدادات القائمة لتنظيم القمة الشرطية العالمية 2023، والتي تقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في الفترة بين 7 و9 من شهر مارس المقبل 2023، في مركز دبي التجاري العالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون التميز والريادة، واللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد الشيخ محمد المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي.

وقدم اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، لمعاليه عرضاً تفصيلياً حول أهم المحاور التي ستتناولها القمة الشرطية، والفعاليات المصاحبة لها، والاجتماعات وورش العمل، وأعداد المشاركين فيها، والمعرض المشارك وعدد العارضين.