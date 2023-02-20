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شرطة أبوظبي تختتم «تخطيط الحوادث المرورية»

خريجو المرحلة الثالثة لدورة الخبراء الدوليين (من المصدر)
21 فبراير 2023 02:19

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي المرحلة الثالثة لدورة الخبراء الدوليين في إعادة تخطيط حوادث السير والتي انعقدت في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، بمشاركة 16 من الضباط وضباط الصف من منتسبيها، تمهيداً لحصولهم على الاعتماد الدولي في مجال تخطيط الحوادث المرورية «ACTAR».
وكرم العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، خريجي المرحلة الثالثة، مؤكداً أهميتها في ضرورة معرفة الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث المرورية، مما كان له أثراً إيجابياً في تحقيق الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي والمتمثلة في أمن الطرق.
وتضمنت الدورة التي أعدها وقدمها آدم هايد، مدير برنامج سلامة الطرق والمواصلات، خبير ومدرب في إعادة بناء حادث السير بجامعة نورث ويسترن بالولايات المتحدة، وشارك بها ضباط وضباط صف من مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، على محاور عدة؛ منها إكساب المشاركين مهارات متقدمة في تخطيط حوادث السير لتطوير مخرجات الحادث المروري بأسلوب علمي وتحليل هندسي دقيق، وتحديد آلية وقوع الحادث في ثلاث مراحل: قبل وقوع الحادث، وأثناء وقوع الحادث، وبعد وقوع الحادث، بالإضافة إلى تحديد سرعات المركبات عند الاصطدام، وعدد من الحسابات الرياضية المرتبطة بالمسافة والوقت المستغرق للصدم، والتي تنتج تصوراً واضحاً لكيفية وقوع الحادث، بالاعتماد على جوانب فنية عدة مثل آثار الحادث على البنية التحتية والأضرار الواضحة على المركبات المتداخلة بالحادث المروري.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
الحوادث المرورية
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