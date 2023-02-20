40 مشرفة يستفدن  من محاضرات شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، محاضرة توعية حول السلامة المرورية، ضمن سلسلة محاضرات توعوية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة المرورية والمجتمعية، شارك فيها 40 مشرفة من مشرفات الحافلات المدرسية، بالتعاون مع مؤسسة مواصلات الإمارات، والتي انعقدت في مقر المؤسسة بمنطقة القرائن.

وقدم المحاضرة، المساعد سعيد مرتضى، من مرتب إدارة الشرطة المجتمعية، حيث اشتملت خطة الإدارة على تقديم محاضرات شهرية، تلامس وتهم شريحة مشرفات الحافلات في مجال رفع الحس الأمني والمروري لديهن، وتأهيلهن بشكل يتناسب مع خبراتهن للتعامل مع مختلف المواقف، وتمكينهن من التدخل لمعالجة الحالات الطارئة في الجانب المروري. كما تضمنت المحاضرة شرحاً حول كيفية التعامل الأولي مع حوادث الحريق في الحافلات المدرسية، وطرق الإخلاء السليمة، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة، وترسيخ ثقافة الوقاية بين أفراد المجتمع كافة.