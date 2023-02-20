اللجنة العليا المنظمة لـ«آيدكس» و«نافدكس»: دورة هذا العام تأتي تتويجاً لقصة نجاح استمرت لـ 30 عاماً
اللجنة العليا المنظمة لـ«آيدكس» و«نافدكس»: دورة هذا العام تأتي تتويجاً لقصة نجاح استمرت لـ 30 عاماً
20 فبراير 2023 19:33
قال معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: إن هذه الدورة من معرضي «آيدكس» و«نافدكس» والتي تقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، «حفظه الله»، تحظى بأهمية خاصة واهتمام كبير كونها الأكبر في تاريخ المعرض على جميع المستويات، وتأتي تتويجاً لقصة نجاح استمرت لـ 30 عاماً.
وأضاف معاليه أن، هذا النجاح ما كان ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من قبل قيادتنا الرشيدة، والسمعة والمكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال «حرصنا في اللجنة العليا المنظمة للمعرضين على العمل جنباً إلى جنب مع جميع الشركاء لتنظيم نسخة استثنائية تليق بمكانة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي كوجهة رائدة لتنظيم كبريات الفعاليات العالمية، واتخذنا جميع الإجراءات والخطط التي ترسخ مكانة هذا الحدث البارزة كأكبر المعارض الدفاعية على مستوى العالم».
من جانبه، قال سعادة اللواء الركن الدكتور مبارك سعيد بن غافان الجابري، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس»: «يحظى معرضا (آيدكس) و(نافدكس) بأهمية كبيرة، باعتبارهما من أهم المعارض في المنطقة، فقد شهدا على مدار الـ 30 عاماً الماضية تطوراً ملحوظاً في عدد المشاركين المحليين والدوليين، وكذلك نمواً متسارعاً في حجم الصفقات المعلنة، وعدد الوفود الدولية الرسمية المشاركة حيث من المنتظر أن يتجاوز عدد الوفود الرسمية التي ستزور المعرضين على مدى 5 أيام أكثر 350 وفداً من مختلف دول العالم».
وأضاف سعادته «تعكس المشاركة الدولية الواسعة في الحدث الثقة الدولية بدولة الإمارات وتوجهاتها الرامية لتحقيق الأمن والسلام الاستقرار العالمي وطرح الحلول المثالية لمواجهتها بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية»، مشيراً إلى أن دعم وزارة الدفاع للحدث يندرج ضمن جهود الدولة الرامية لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية.وفي السياق ذاته، قال سعادة حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك «يشكل معرضي آيدكس ونافدكس ركيزة أساسية في جهود مجموعة أدنيك لدعم التنوع وتحقيق مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني سواء من خلال توفير الفرص التي تسهم في تطوير القطاعات، وأعمال مختلف الشركات الوطنية أو من خلال تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات التي تستقطب الزوار من مختلف دول العالم».
وأضاف «على مدار 30 عاماً لعب معرضا (آيدكس) و(نافدكس) دوراً مهماً في تطوير قطاع الصناعات الدفاعية في دولة الإمارات، وذلك إلى جانب المساهمة في ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي وجهة لكبريات الفعاليات ومقصداً للشركات لتعزيز حضورها ووجودها في أسواق المنطقة». وقال سعادته «تعتبر النسخة الحالية استثنائية بكافة المقاييس، وتعد الدورة الأكبر في تاريخ الحدث العالمي، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة بنسبة 50% مقارنة بالدورة السابقة في عام 2021، في حين ارتفع عدد هذه الشركات بنسبة 285% مقارنة بالدورة الأولى للمعرض في عام 1993، ومن المنتظر أن تستقطب الدورة الحالية ما يزيد على 130 ألف زائر من كبار الشخصيات وصناع القرار والمتخصصين من جميع أنحاء العالم، وبنسبة نمو قدرها 209% عن دورة 2021».
وتشهد الدورة الحالية إقامة معرض «نافدكس» للمرة الأولى في قاعة مارينا أدنيك الجديدة، التي تمتد على مساحة تتجاوز الـ 10 آلاف متر مربع، والتي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث ارتفع عدد الشركات العارضة الدورة الحالية معرض «نافدكس» بنسبة 206% مقارنة مع الدورة السابقة، وزادت المساحة الإجمالية بنسبة 35% لتصل إلى 57 ألف متر مربع.ويشارك في الدورة الحالية من معرض «نافدكس» العديد من القطع والسفن البحرية من 7 دول، وهي: باكستان، والبحرين، وبريطانيا، وإيطاليا، والصين، والهند، بالإضافة إلى دولة الإمارات، حيث سيتم عرض هذه السفن في ميناء أدنيك، بالإضافة إلى ميناء زايد، الذي سيستقطب العديد من القطع والسفن البحرية المشاركة في المعرض.
كما تتضمن نسخة هذا العام العديد من المزايا والمبادرات التي تقام لأول مرة، وتساهم في تعزيز مكانة الحدث الأبرز عالمياً في قطاع الصناعات الدفاعية، إلى جانب مشاركة 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: أوزبكستان، وإيرلندا، ونيجيريا، ومونتينيغرو، والكويت، وليتوانيا، وبنغلاديش بالإضافة إلى موناكو في المعرض. وخلال هذه النسخة، تمت إضافة القاعة رقم 13، بمساحة إجمالية تتجاوز الـ 2.200 متر مربع لاستضافة الشركات العارضة الجديدة، كما قمنا بتدشين قاعة إضافية تضم منطقة مخصصة للشركات الناشئة، على مساحة تتجاوز الـ 1.500 متر مربع، والتي تستقطب ما يزيد عن 82 شركة ناشئة من 25 دولة حول العالم، لعرض أبرز تقنياتها ومنتجاتها أم الزوار والخبراء. وتشتمل نسخة هذا العام أيضاً على جلسات «آيدكس» الحوارية، الذي تستقطب كبار صناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «آيدكس ثينك تانك» للمرة الأولى، والذي يضم جلسات مغلقة للخبراء والمتخصصين في القطاع. وتتضمن أيضاً للمرة الأولى في تاريخ «آيدكس» خاصية اللمحة العامة عن المعرض، والتي تزود الزوار برؤى معمقة حول المزايا الجديدة والمحسنة في المعرض وتعرفهم بأهم المتحدثين الملهمين وآخر المستجدات حول الجهات العارضة، وتشتمل على جولة مسار الابتكار التي تقدم للمشاركين والزوار تشكيلة منتقاة بعناية من المنتجات المبتكرة المعروضة خلال «آيدكس» و«نافدكس» لتسهل عليهم رحلة التعرف على المنتجات الأفضل من ضمن آلاف الابتكارات المشاركة.